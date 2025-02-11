Турагентов удивляют ценовые запросы туристов

В турагентских чатах развернулось обсуждение поступающих заявок от туристов, надеющихся отправиться на отдых за не соответствующую нынешним реалиям низкую стоимость.

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Менеджеры приводят примеры запросов и ломают головы, что отвечать клиентам: «Хотела поинтересоваться турами на Пхукет, пляж Ката. Вылет в марте на 9–11 дней. Нас трое взрослых и ребенок 5 лет, нужны отдельные комнаты или разные номера. В 300 тыс. руб. уложимся?», «Ищем тур на Мальдивы, бюджет на двоих – 300 тыс. руб. Меньше 14 дней не рассматриваем», «Хотим в Таиланд за 150–200 тыс. руб. Планы – не останавливаться в одном месте, а проводить дня по 3 на разных курортах и закончить отдых на острове, на небольшой вилле».

Очевидно, что ни один из представленных запросов в обозначенные бюджеты не уложится. Но и терять клиентов или невольно их обижать совсем не хочется. На вооружение можно взять один из самых ярких советов турагентов коллегам в комментариях, как с добрым юмором ответить туристам:

« И з в и н и т е , в а ш т у р п р о д а н в 2 0 1 4 г о д у » .

Наверное, не всегда подобные запросы объясняются наивностью туристов или надеждой ухватить сверхдешевый горящий тур. Порой люди, долгое время не выезжавшие за границу, попросту ориентируются на собственный опыт 10–15-летней давности. Вспоминают, какие тогда были цены, и искренне рассчитывают уложиться примерно в тот же бюджет.

Мы проверили актуальную стоимость недельных турпакетов из Москвы на популярные туристические направления для семьи из двух взрослых и ребенка 12 лет. Рассматривали отели 4–5* средней ценовой категории. Ориентиры, конечно, очень условные, но они помогают составить хотя бы примерное представление о необходимом бюджете на отдых.

Слетать в Таиланд, на Пхукет через месяц, в середине марта, в The Yama Hotel Phuket 4* (пляж Ката, 50 м от моря) обойдется в 360 тыс. руб. В Pullman Phuket Karon Beach Resort 5* – за 465 тыс. руб.

Даже самый бюджетный турпакет на Мальдивы в гостиницу 4* с отправлением из российской столицы 15–16 марта стоит 534 тыс. руб. – размещение в Malahini Kuda Bandos Resort. За отдых в 5* нужно быть готовыми заплатить от 610 тыс. руб., например в отеле Kurumba Maldives.

Что касается самого массового летнего направления, Турции, то в начале высокого сезона туры на 7 ночей по акциям раннего бронирования в отель Eftalia Splash Resort 5* на курорте Аланья предлагаются на вылет из Москвы 25 мая за 217 тыс. руб. Турпакеты в Crystal Waterworld Resort & Spa в Белеке продаются за 288 тыс. руб. В обоих вариантах – отдых по системе «все включено».