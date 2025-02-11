Путешественница рассказала, почему стоит съездить в Словакию

Жительница России давно мечтала о поездке в Европу и выбрала Словакию для своего путешествия. В интервью АБН24 она поделилась своими впечатлениями о том, как обстоят дела для туристов из России в этой стране.

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Опытная путешественница Виолетта Школовая выбрала Словакию благодаря ее живописным природным пейзажам, уединенным лесам и атмосфере спокойствия. Многие люди недооценивают эту страну при планировании отпуска или переселении, хотя она славится экономической стабильностью. Кроме того, жители Словакии имеют возможность свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны.

Словакия предлагает доступное жилье, потрясающие природные ландшафты и дружелюбный настрой местных жителей. Туристов и мигрантов здесь не осуждают за их происхождение; главное — соблюдать приличия и законы. Тогда можно без труда завести друзей среди словаков.

Тем не менее в стране есть и свои недостатки. В настоящее время здоровье населения находится в непростых условиях из-за нехватки врачей. Кроме того, некоторым может быть сложно адаптироваться к медлительному менталитету словаков, которые не стремятся спешить.

Ранее Махачкала вошла в топ-10 направлений весеннего отдыха в России. Также Роспотребнадзор нашел десятки нарушений в туристических локациях Дагестана.