Эксперт назвала стоимость рейсов в Европу на майские праздники

Российским туристам раскрыли стоимость рейсов в европейские города во время майских праздников. Об этом написала эксперт по туризму, основатель турагентства Mayel Travel Майя Котляр в личном Telegram-канале.

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По словам специалиста, цены приведены для одного человека без багажа и с пересадками по 2-3 часа. Она подчеркнула, что можно найти на весну и более дешевые варианты, если выбрать даты, не пересекающиеся с праздниками. Так, перелет в Рим с авиакомпанией Turkish Airlines в начале мая обойдется от 124 тысяч рублей, рейс в Афины с тем же перевозчиком или с Air Arabia будет стоить от 115 тысяч и 85 тысяч рублей соответственно.

Добраться до Милана можно с Azal за 62 тысячи рублей, а в Париж с Turkish Airlines и Azal от 103 тысяч и 86 тысяч рублей соответственно. В Берлин летают Pegasus (от 79 тысяч рублей) и Azal (от 76 тысяч рублей), а в Барселону — Turkish Airlines (от 103 тысяч рублей) и Azal (от 86 тысяч рублей).

« Д а , я п о н и м а ю , ч т о з а п е р е л е т в Е в р о п у п р и х о д и т с я п л а т и т ь , к а к з а а в и а н а М а л ь д и в ы , н о э т о т р а н з и т н ы е п е р е л е т ы в п и к о в ы е д а т ы » , — з а к л ю ч и л а К о т л я р .

Ранее российским туристам раскрыли места для бюджетного отдыха во время майских праздников в 2025 году. Уточнялось, что список возглавляет Петрозаводск, куда можно добраться за 8 тысяч рублей, а гостиница там будет стоить 4 тысячи рублей в сутки.