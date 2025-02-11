Аэропорт Минеральных Вод планирует открыть восемь новых направлений

Аэропорт Минеральных Вод планирует в 2025 году освоить восемь новых направлений, половина из которых международные. Самолеты полетят в Таиланд, Индию, Вьетнам и на Шри-Ланку, рассказал гендиректор воздушной гавани Роман Чуев.

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« Н а п о в е с т к е д н я у н а с д а л ь н е м а г и с т р а л ь н ы е н а п р а в л е н и я – К о л о м б о , П х у к е т , Г о а , К а м р а н ь . Э т о в о с т р е б о в а н н ы е т у р и с т и ч е с к и е н а п р а в л е н и я » , – о т м е т и л г л а в а а э р о п о р т а .

По его словам, рейсы планируют запустить уже в 2025 году. Однако для этого необходимо подготовить авиагавань к обслуживанию широкофюзеляжных дальнемагистральных бортов. Например, таких как Boeing 777.

При этом Роман Чуев уточнил, что запрос на зарубежные рейсы идет не только от самих пассажиров, но и от туроператоров. Возможные программы уже обсуждаются с поставщиками турпродукта. В частности, практически есть договоренность об организации перевозки из Минвод в Коломбо.

Кроме того, в аэропорту намерены расширить и внутрироссийские маршруты. На очереди полетные программы в Иркутск, Хабаровск, Мурманск, Калининград.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» недавно анонсировал рейсы из Москвы в Нячанг. При этом AZUR air также планирует летать на вьетнамский курорт из региональных аэропортов. Поэтому не исключено, что в их число попадет воздушная гавань Минеральных Вод. А на Шри-Ланку борта отправляет преимущественно Red Wings.