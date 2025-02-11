Аэропорт Минеральных Вод планирует открыть восемь новых направлений

Туристам из Минвод пообещали рейсы в Таиланд, Вьетнам и на Шри-Ланку
Аэропорт Минеральных Вод планирует в 2025 году освоить восемь новых направлений, половина из которых международные. Самолеты полетят в Таиланд, Индию, Вьетнам и на Шри-Ланку, рассказал гендиректор воздушной гавани Роман Чуев.
«На повестке дня у нас дальнемагистральные направления – Коломбо, Пхукет, Гоа, Камрань. Это востребованные туристические направления», – отметил глава аэропорта.
По его словам, рейсы планируют запустить уже в 2025 году. Однако для этого необходимо подготовить авиагавань к обслуживанию широкофюзеляжных дальнемагистральных бортов. Например, таких как Boeing 777.
При этом Роман Чуев уточнил, что запрос на зарубежные рейсы идет не только от самих пассажиров, но и от туроператоров. Возможные программы уже обсуждаются с поставщиками турпродукта. В частности, практически есть договоренность об организации перевозки из Минвод в Коломбо.
Кроме того, в аэропорту намерены расширить и внутрироссийские маршруты. На очереди полетные программы в Иркутск, Хабаровск, Мурманск, Калининград.
Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» недавно анонсировал рейсы из Москвы в Нячанг. При этом AZUR air также планирует летать на вьетнамский курорт из региональных аэропортов. Поэтому не исключено, что в их число попадет воздушная гавань Минеральных Вод. А на Шри-Ланку борта отправляет преимущественно Red Wings.