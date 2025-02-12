Сколько путешественников из России планируют отдых за границей в марте

Аналитики в ходе исследования туррынка выяснили, что в марте 2025 года половина россиян (49%), планирующих путешествие, отправятся за рубеж.

Доля зарубежных бронирований авиабилетов на этот месяц выросла на 8 процентных пунктов к аналогичному периоду прошлого года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».

Самыми востребованными международными направлениями сталии Стамбул (7% от всех зарубежных перелётов) и Пхукет (6%).

В Денпасар (Бали, Индонезия) и Дубай (ОАЭ) забронировали по 4% авиабилетов, в Ташкент (Узбекистан) и Бангкок — по 3%.

Лидерами по количеству внутренних бронирований в марте стали Сочи (17%), Санкт-Петербург (13%) и Москва (12%).

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что поток российских туристов на Мальдивы в 2024 году стал рекордным.