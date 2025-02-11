Эксперты рассказали, где можно отдохнуть летом за 200 тысяч рублей на семью

Туроператоры начали предлагать летние туры на пляжные курорты в России и за рубежом стоимостью до 200 тысяч рублей на семью из трех человек. Направления отдыха за такую цену Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, отдохнуть летом 2025 года максимум за 200 тысяч рублей на троих (двое взрослых и ребенок) можно в Абхазии, Анапе, Крыму, Сочи, на китайском Хайнане, тайском Пхукете, в турецкой Анталье, вьетнамском Нячанге и египетских Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.
Уточняется, что столько будут стоить 10-дневные туры, включающие авиаперелет из Москвы (кроме Анапы и Крыма, куда предлагается добираться на автомобиле).
Ранее стало известно, что спрос на курорты Крыма в 2025 году вырос почти в пять раз. На летний сезон туристы уже забронировали треть отелей полуострова, а на майские праздники — 27 процентов.