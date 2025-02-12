Туристы не успели на рейс в Дубай и засудили перевозчика

Семейная пара из Липецка отсудила у автобусного перевозчика 207 тыс. руб. за опоздание на рейс в Дубай. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

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Супруги планировали посетить сына в ОАЭ. Для этого они приобрели билеты из Москвы в Дубай и обратно за 83 тыс. руб., а в аэропорт собирались доехать на автобусе Липецк – Москва.

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Однако во время поездки транспортное средство сломалось, и устранить проблему оперативно не удалось. Пассажирам предоставили другой автобус, но он прибыл в аэропорт с опозданием, из-за этого пара не успела на свой рейс. В итоге билеты на рейсы сгорели.

Владелец транспортной компании отказался компенсировать пассажирам их убытки. Однако судебные инстанции, включая Липецкий областной суд, встали на сторону истцов: перевозчик обязан возместить расходы на новые авиабилеты, проживание в гостинице рядом с аэропортом, а также стоимость экскурсий, которые пара не смогла посетить.

В итоге с автобусной компании взыскали стоимость билетов, убытки, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма составила 207 тыс. руб.