Пассажирка из Турции привезла под одеждой драгоценности на 56 млн рублей

Сочинские таможенники нашли под одеждой россиянки, прибывшей из Турции, почти 1,6 тыс. ювелирных изделий стоимостью 56 млн рублей.

66-летнюю пассажирку рейса Стамбул — Сочи таможенники остановили при проходе по зелёному коридору, часть украшений была обнаружена в её сумочке, а ещё часть она спрятала в нательном поясном бандаже с карманами.

Общий вес незадекларированных украшений составил 6,5 кг. Это были цепочки, подвески, браслеты, серьги, кольца. Драгоценности изготовлены из золота, они содержат вставки из бриллиантов, фианитов, оникса, перламутра, малахита, культивированного жемчуга, аметиста, цитрина и других искусственных и природных материалов.

Как рассказала сама пассажирка, изделия она перевозила по просьбе знакомой из Турции и должна была передать неизвестному ей получателю в Сочи.

Возбуждено дело о контрабанде.