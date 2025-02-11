Федор Конюхов первым пересек Южную Атлантику на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов стал первым в истории человеком, который пересек Южную Атлантику на весельной лодке. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Отмечается, что Конюхов сделал это по самому сложному и опасному маршруту в «неистовых пятидесятых» и «ревущих сороковых» широтах. Лодка путешественника «Акрос» вышла в Индийский океан во вторник, 11 февраля. На это ему потребовалось 68 суток.

« В п е р е д и И н д и й с к и й о к е а н . Д о м ы с а Л ю и н ( З а п а д н а я А в с т р а л и я ) — 4 2 0 0 м о р с к и х м и л ь » , — г о в о р и т с я в и с т о ч н и к е .

Всего путешественник провел в океанах на весельных лодках «Акрос», «Тургояк» и «Уралаз» 428 дней.

В июле 2024 года Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Он провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут.