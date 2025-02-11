Стало известно, как часто россияне отдыхали на Бали в 2024 году

Количество российских туристов в Индонезии увеличивается благодаря прямым рейсам из России на Бали. Об этом в беседе с агентством Москве Жозе Тавареш.

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Дипломат отметил, что в 2023 году Бали посетили свыше 160 тысяч россиян, а в 2024-м их было уже более 180 тысяч.

« Э т о х о р о ш а я п е р с п е к т и в а » , — д о б а в и л о н .

По словам главы диппредставительства, тому, что россияне массово устремились на популярный курортный остров, способствовало появление прямого рейса из Москвы в Денпасар.

« М ы т а к ж е н а д е е м с я , ч т о и н д о н е з и й ц ы б у д у т е з д и т ь в Р о с с и ю , — д о б а в и л Т а в а р е ш . — У в а с т а к и е к р а с и в ы е м е с т а к а к М о с к в а , С а н к т - П е т е р б у р г , К а з а н ь , Н о в о с и б и р с к . Д л я н а с э т о ч т о - т о у н и к а л ь н о е » .

Ранее россиянин Виталий Муравьев, который провел на Бали несколько месяцев, рассказал о растущем недовольстве жителей острова из-за его соотечественников. Путешественник сообщил, что местные стали менее дружелюбными, они проявляют недоверие и даже агрессию к иностранцам.