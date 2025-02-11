Стало известно, как часто россияне отдыхали на Бали в 2024 году

Россияне массово устремились на Бали
Количество российских туристов в Индонезии увеличивается благодаря прямым рейсам из России на Бали. Об этом в беседе с агентством Москве Жозе Тавареш.
Дипломат отметил, что в 2023 году Бали посетили свыше 160 тысяч россиян, а в 2024-м их было уже более 180 тысяч.
«Это хорошая перспектива», — добавил он.
По словам главы диппредставительства, тому, что россияне массово устремились на популярный курортный остров, способствовало появление прямого рейса из Москвы в Денпасар.
«Мы также надеемся, что индонезийцы будут ездить в Россию, — добавил Тавареш. — У вас такие красивые места как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Для нас это что-то уникальное».
Ранее россиянин Виталий Муравьев, который провел на Бали несколько месяцев, рассказал о растущем недовольстве жителей острова из-за его соотечественников. Путешественник сообщил, что местные стали менее дружелюбными, они проявляют недоверие и даже агрессию к иностранцам.