Россияне массово устремились на Бали

Количество российских туристов в Индонезии увеличивается благодаря прямым рейсам из России на Бали. Об этом в беседе с агентством Москве Жозе Тавареш.

Стало известно, как часто россияне отдыхали на Бали в 2024 году
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Дипломат отметил, что в 2023 году Бали посетили свыше 160 тысяч россиян, а в 2024-м их было уже более 180 тысяч.

«Это хорошая перспектива», добавил он.

По словам главы диппредставительства, тому, что россияне массово устремились на популярный курортный остров, способствовало появление прямого рейса из Москвы в Денпасар.

«Мы также надеемся, что индонезийцы будут ездить в Россию, добавил Тавареш. У вас такие красивые места как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск. Для нас это что-то уникальное».

Ранее россиянин Виталий Муравьев, который провел на Бали несколько месяцев, рассказал о растущем недовольстве жителей острова из-за его соотечественников. Путешественник сообщил, что местные стали менее дружелюбными, они проявляют недоверие и даже агрессию к иностранцам.

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