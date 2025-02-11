Туристы улетели на Пхукет с задержкой на восемь часов

У «Аэрофлота» возникла серьезная задержка на направлении между Дальним Востоком и Таиландом. Вылет рейса SU634 из Красноярска в Пхукет сегодня ночью отложили на 8,5 часа. Он должен был увезти туристов в Королевство в 00:15, но по факту отправился только в 08:40 утра.

Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. К тому моменту, когда Boeing 777 должны были отправить из Емельяново, он только-только вылетел с тайского курортного острова. Но и там его туристы ждали 10 часов. Как утверждают пассажиры рейса SU635, на это время они были размещены в гостиницу и получили обед.

После рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой присмотреться к внутреннему туризму и посетить Торжок в Тверской области наши читатели делятся отзывами.

Причиной веерной задержки стал отложенный вылет борта нацперевозчика из Хабаровска в понедельник. Накопленные там 10 часов отставания от графика пока что не удается нагнать.

Судя по расписанию, проблемы коснутся сегодняшних рейсов SU639 Пхукет – Владивосток и SU1799 Владивосток – Москва, которые должен выполнить тот же самый самолет. Международный вылет уже задерживается на 12,5 часа. Внутренний рейс пока что отложен на 6,5 часа.

Ранее TourDom.ru писал, что российские туристы сутки не могут улететь из Гаваны в Москву.