«Русский парень не потянет». Туристка описала мексиканских девушек

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала местных девушек фразой «русский парень не потянет». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, мексиканки обладают пышными формами, яркостью и женственностью. Они любят выделяться из толпы, наносят много косметики и предпочитают обтягивающую одежду.

« Н а м о й в з г л я д , н а ш е м у р у с с к о м у п а р н ю п р и д е т с я п р и в ы к н у т ь к т о м у , ч т о е г о и з б р а н н и ц а в с е г д а в ц е н т р е в н и м а н и я . В о з м о ж н о д а ж е н е л е п о г о , т а к к а к м е к с и к а н к и в ы г л я д я т и м е н н о н е л е п о » , — о т м е т и л а р о с с и я н к а .

Кроме того, мексиканки любят громкий смех, страстные выяснения отношений на людях и бурные примирения.

« Т ы н е м о ж е ш ь п р о с т о с к а з а т ь " П о д у м а е м , ч т о д е л а т ь " , т ы д о л ж е н з д е с ь и с е й ч а с р е ш а т ь в с е в о п р о с ы , и н а ч е б у д е т г р о м к а я с ц е н а с э м о ц и о н а л ь н ы м и в ы к р и к а м и » , — з а к л ю ч и л а а в т о р .

Ранее эта же тревел-блогерша назвала основные сходства между мексиканцами и своими соотечественниками. В частности, она обратила внимание на неприязнь мексиканцев и русских к американцам.