Тревел-блогер назвала страны с хорошим отношением к русским женщинам

Российская тревел-блогерша Марина Ершова перечислила страны, в которых хорошо относятся к русским женщинам. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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К примеру, мужчин в Египте она описала фразой «готовы жениться на вас уже через три минуты после знакомства», а для турков русская женщина и вовсе настоящая богиня. Также соотечественниц любят в Китае, добавила она.

« К и т а й ц ы о б о ж а ю т р у с с к и х ж е н щ и н . В и х г л а з а х м ы — и д е а л к р а с о т ы : с в е т л а я к о ж а , в ы с о к и е ( д л и н н ы е ) н о с ы , д л и н н ы е н о г и » , — о б ъ я с н и л а о н а .

Кроме того, она обратила внимание на мексиканских мужчин. По ее словам, они умеют сделать так, чтобы русская женщина почувствовала себя единственной в мире. А грузин блогерша назвала чемпионами по ухаживаниям.

« В Г р у з и и р у с с к у ю ж е н щ и н у у в а ж а ю т , л ю б я т и г о т о в ы р а д и н е е с в е р н у т ь г о р ы » , — з а к л ю ч и л а р о с с и я н к а .

Ранее эта же тревел-блогерша назвала основные сходства между мексиканцами и своими соотечественниками. В частности, она обратила внимание на неприязнь мексиканцев и русских к американцам.