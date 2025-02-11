«Можно снимать фильмы ужасов». Россиянка отдохнула на Кубе и описала курорт

Россиянка провела отпуск на курорте Кубы и описала его фразой «в некоторых районах можно снимать фильмы ужасов». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По словам туристки, для отдыха она выбрала четырехзвездочный отель Sirenis Tropical Varadero в Варадеро, который ее разочаровал. Персонал работал медленно, номер оказался потрепанным и не слишком чистым, для двоих гостей предлагали лишь одно полотенце, а на кровати было грязное одеяло без пододеяльника.

Аналогичные впечатления у туристки и от местной еды.

« Е д а б ы л а н а п л ы в а м и : в н е к о т о р ы е д н и м о ж н о в п о л н е с н о с н о п о е с т ь , н о о б ы ч н о п о д а в а л и п а р у п р о к и с ш и х с а л а т о в ( п о ч е м у - т о с м а к а р о н а м и ) , к а к у ю - н и б у д ь к а п у с т у о г р о м н ы м и к у с к а м и , н е п о н я т н о е в а р е в о и з ф а с о л и , о б ы ч н ы й р и с и р е з и н о в о е н е в к у с н о е м я с о о д н о г о в и д а , з а к о т о р ы м е щ е и о ч е р е д ь н а 4 0 м и н у т » , — п о ж а л о в а л а с ь с о о т е ч е с т в е н н и ц а .

Также ее поразил сервис в ресторанах и кафе, где не было салфеток и ножей.

« Н а п л я ж — с о с в о и м п о к р ы в а л о м , т а к к а к п л я ж н ы е п о л о т е н ц а т о ж е з а к о н ч и л и с ь . Н а т о , ч т о б ы п о л у ч и т ь д о п о л н и т е л ь н о е п о л о т е н ц е и п р о с т ы н ю в н о м е р , я п о т р а т и л а п о л д н я » , — з а я в и л а а в т о р .

Ранее другая российская туристка побывала в тайской Паттайе и описала поход в местный спа-центр фразой «болело все тело». Путешественница отметила, что вместе с мужем они остановились в недорогом отеле Bella Villa Metro, который располагался близко к центру.