Назван самый бюджетный вариант для отдыха россиян зимой 2025 года
Самым доступным вариантом отдыха для россиян зимой этого года стала Абхазия. Стоимость недельного тура на двоих в Гагры или Новый Афон с вылетом в ближайшие время из Москвы начинается от 27 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании агрегатора туров Турвизор.
— Февраль и начало марта традиционно являются периодом неравномерного спроса, за исключением туров в Таиланд и курортов, связанных с горными лыжами. Поэтому многие туроператоры предлагают действительно существенные скидки при покупке горящего тура, и это является хорошим вариантом для желающих сэкономить, — отметил генеральный директор компании Илья Юртаев.
Такая стоимость сопоставима или ниже внутрироссийских направлений — стоимость туров для двоих на одну неделю внутри России сейчас начинается от 24 тысяч рублей. При этом такие предложения на рынке носят единичный характер. Основная часть продаж и предложений по России стартует от 32–33 тысяч рублей за тур на двоих, пишет Gazeta.ru.
В 2025 году для россиян отдых за границей может обойтись примерно в 200 тысяч рублей. В 2024 году средний пакет стоил 185 тысяч рублей. Основной причиной роста цен называют подорожание доллара.