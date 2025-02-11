Назван самый бюджетный вариант для отдыха россиян зимой 2025 года

Самым доступным вариантом отдыха для россиян зимой этого года стала Абхазия. Стоимость недельного тура на двоих в Гагры или Новый Афон с вылетом в ближайшие время из Москвы начинается от 27 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании агрегатора туров Турвизор.

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— Ф е в р а л ь и н а ч а л о м а р т а т р а д и ц и о н н о я в л я ю т с я п е р и о д о м н е р а в н о м е р н о г о с п р о с а , з а и с к л ю ч е н и е м т у р о в в Т а и л а н д и к у р о р т о в , с в я з а н н ы х с г о р н ы м и л ы ж а м и . П о э т о м у м н о г и е т у р о п е р а т о р ы п р е д л а г а ю т д е й с т в и т е л ь н о с у щ е с т в е н н ы е с к и д к и п р и п о к у п к е г о р я щ е г о т у р а , и э т о я в л я е т с я х о р о ш и м в а р и а н т о м д л я ж е л а ю щ и х с э к о н о м и т ь , — о т м е т и л г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р к о м п а н и и И л ь я Ю р т а е в .

Такая стоимость сопоставима или ниже внутрироссийских направлений — стоимость туров для двоих на одну неделю внутри России сейчас начинается от 24 тысяч рублей. При этом такие предложения на рынке носят единичный характер. Основная часть продаж и предложений по России стартует от 32–33 тысяч рублей за тур на двоих, пишет Gazeta.ru.

В 2025 году для россиян отдых за границей может обойтись примерно в 200 тысяч рублей. В 2024 году средний пакет стоил 185 тысяч рублей. Основной причиной роста цен называют подорожание доллара.