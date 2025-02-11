Стало известно, во сколько раз вырос спрос на отдых в Алматы

Популярность отдыха в Алматы среди россиян выросла в три раза в прошлом году, также популярным стал Милан, рассказали "РГ" в OneTwoTrip. Эксперт это связывает с транспортной доступностью страны, выгодным шоппингом и интересной архитектурой.

" З а г о д в т р и р а з а в ы р о с с п р о с н а о т д ы х в А л м а т ы и н а 5 0 % б о л е е п о п у л я р н ы м с т а л М и л а н . А в Е р е в а н и П а р и ж в ф е в р а л е о т п р а в и т с я м е н ь ш е т у р и с т о в - н а 3 4 % и 1 1 % с о о т в е т с т в е н н о " , - р а с с к а з а л и " Р Г " в с е р в и с е д л я п л а н и р о в а н и я п у т е ш е с т в и й O n e T w o T r i p .

Высокий спрос на поездки в Казахстан связан с удобной логистикой: прямые рейсы из Москвы выполняются ежедневно, также до Казахстана можно добраться поездом - стоимость от 6 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, автобусом или на автомобиле, рассказала к.э.н., доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.

" А в т о б у с ы о т п р а в л я ю т с я в К а з а х с т а н и з т а к и х г о р о д о в , к а к О м с к , Н о в о с и б и р с к , Т о м с к , Е к а т е р и н б у р г и д р . П о с т о и м о с т и п о е з д к а , н а п р и м е р , и з Н о в о с и б и р с к а в А с т а н у б у д е т с т о и т ь н е м е н е е 7 , 5 т ы с . р у б л е й , а и з О м с к а - о к о л о 3 т ы с . р у б л е й . Р а з в и т ы е д е л о в ы е о т н о ш е н и я Р о с с и и с К а з а х с т а н о м п о з в о л и л и у в е л и ч и т ь д о л ю д е л о в ы х п о е з д о к д о 4 0 % о т в с е х п о е з д о к в 2 0 2 4 г о д у . В с е г о г р а ж д а н е Р о с с и и в 2 0 2 4 г о д у с о в е р ш и л и 2 , 8 м л н п о е з д о к в К а з а х с т а н . В 2 0 2 4 г о д у А л м а т ы в о з г л а в и л с п и с о к л у ч ш и х т у р и с т и ч е с к и х м е с т п о в е р с и и C N N T r a v e l и з а н я л п е р в о е м е с т о в э т о м с п и с к е , т а к к а к в м е г а п о л и с е е с т ь в с е д л я о т л и ч н о г о о т д ы х а - н а ц и о н а л ь н а я е д а , б ы с т р о р а з в и т а я с ф е р а и с к у с с т в а и к у л ь т у р ы , а т а к ж е л е г к и й д о с т у п к п р и р о д е : ч и с т е й ш и е г о р н ы е о з е р а , з а с н е ж е н н ы е п и к и , д е в с т в е н н ы е л е с а и г л у б о к и е к а н ь о н ы " , - р а с с к а з а л а Н и к о л ь с к а я .

Также здесь можно увидеть современную футуристическую архитектуру Астаны и советские постройки Шымкента и Алматы; космодром Байконур и национальные парки, говорит она. Самыми посещаемыми достопримечательностями в Казахстане для россиян стали: Монумент "Байтерек", Дворец мира и согласия, Мечеть Хазрет Султан, Центральная мечеть Астаны, "Хан Шатыр", "Атамекен", Карагие-Каракольский заказник и озеро Боровое. Также часто в Казахстан едут за активным отдыхом. Такие виды спорта, как скалолазание, рафтинг, восхождение на горы, путешествие по бездорожью и многие другие экстремальные занятия привлекают в Казахстан все большее количество путешественников. Поэтому всем туристам, планирующим поездку в эту страну, необходима медстраховка в Казахстане.

" К а з а х с т а н с к и й о б р а з о в а т е л ь н ы й с е к т о р р а з в и в а е т с я , и н а 1 7 % б о л ь ш е в 2 0 2 4 г о д у с т у д е н т о в и з Р о с с и и в ы б р а л и м е с т н ы е у н и в е р с и т е т ы в К а з а х с т а н е д л я п о л у ч е н и я в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я . В о з м о ж н о с т ь п о к у п о к б р е н д о в ы х т о в а р о в п о п р и в л е к а т е л ь н ы м ц е н а м в г о р о д а х в б л и з и г р а н и ц ы с Р о с с и е й с т а л и п о в о д о м д л я п о е з д о к с ц е л ь ю ш о п и н г а у р о с с и я н . К а з а х с т а н п р е д л а г а е т т а к ж е р о с с и я н а м в о з м о ж н о с т и д л я о т д ы х а и о з д о р о в л е н и я - о б э т о м г о в о р и т у в е л и ч е н и е п о е з д о к с э т о й ц е л ь ю н а 2 5 % . Н а т е р р и т о р и и К а з а х с т а н а е с т ь м н о г о т е р м а л ь н ы х и м и н е р а л ь н ы х и с т о ч н и к о в , м е с т о р о ж д е н и й л е ч е б н ы х г р я з е й , к о т о р ы е п о з в о л я ю т л е ч и т ь ш и р о к и й с п е к т р з а б о л е в а н и й : о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о а п п а р а т а , ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о т р а к т а , с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й с и с т е м ы , н е р в н о й с и с т е м ы , о р г а н о в д ы х а н и я , к о ж и , г и н е к о л о г и ч е с к и х и у р о л о г и ч е с к и х з а б о л е в а н и й . Ч а с т н ы е п о е з д к и к р о д с т в е н н и к а м и д р у з ь я м в К а з а х с т а н е т а к ж е в ы р о с л и н а 3 5 % в п р о ш л о м г о д у " , - р а с с к а з а л а о н а .

Также OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на февраль и пришел к выводу, что большинство россиян решили отправиться в поездки по стране: доля России выросла на 18% и составила 65% (в прошлом году доля внутренних бронирований была равна 55%).

" С а м ы м п о п у л я р н ы м н а п р а в л е н и е м о с т а ё т с я М о с к в а : н а с т о л и ц у п р и х о д и т с я 2 4 , 9 % в с е х з а к а з о в в н у т р и с т р а н ы . С л е д о м и д ё т С а н к т - П е т е р б у р г , к о т о р ы й в к о н ц е з и м ы п о с е т я т 1 2 , 5 % п у т е ш е с т в е н н и к о в . О д н а к о з а г о д д о л и о б о и х г о р о д о в с н и з и л и с ь н а 7 % . З а м ы к а е т т р о й к у С о ч и , г д е о ф о р м л е н о 7 , 3 % б р о н и р о в а н и й ( в с р а в н е н и и с ф е в р а л ё м 2 0 2 4 - г о г о р о д п о с е т я т н а т р е т ь м е н ь ш е п у т е ш е с т в е н н и к о в ) " , - р а с с к а з а л и в к о м п а н и и .

Также среди востребованных направлений оказались Казань (доля - 2,9%), Екатеринбург (2,7%), Иркутск (2,1%), Новосибирск (1,9%), Калининград (1,5%), Нижний Новгород (1,4%) и Краснодар (1,2%). Относительно прошлого февраля в 2 раза вырос интерес к Новосибирску, также на 40% увеличилась доля Нижнего Новгорода и на 28% - Екатеринбурга. При этом на 25% менее популярным стал Иркутск и на 20% - Казань и Краснодар.

Среди зарубежных направлений наибольшим спросом у российских туристов пользуется Стамбул: туда в феврале отправится 7,4% путешественников, что, однако, на четверть меньше, чем год назад. Второе место занял Дубай, который, наоборот, стал на 45% более востребованным (доля составляет 6,5%). На третьей строчке оказался Бангкок, где будут отдыхать 3,5% россиян (-40%).

Кроме того, в список вошли Паттайя (доля - 3,0%), Минск (2,2%), Алматы (1,9%), Тбилиси (1,7%), Париж (1,6%), Ереван (1,5%) и Милан (1,4%). За год в 3 раза вырос спрос на отдых в Алматы и на 50% более популярным стал Милан. А в Ереван и Париж в феврале отправится меньше туристов - на 34% и 11% соответственно, отметили в сервисе по бронированию путешествий.