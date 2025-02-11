Стало известно, во сколько раз вырос спрос на отдых в Алматы

Спрос на отдых в Алматы вырос в три раза
Популярность отдыха в Алматы среди россиян выросла в три раза в прошлом году, также популярным стал Милан, рассказали "РГ" в OneTwoTrip. Эксперт это связывает с транспортной доступностью страны, выгодным шоппингом и интересной архитектурой.
"За год в три раза вырос спрос на отдых в Алматы и на 50% более популярным стал Милан. А в Ереван и Париж в феврале отправится меньше туристов - на 34% и 11% соответственно", - рассказали "РГ" в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
Высокий спрос на поездки в Казахстан связан с удобной логистикой: прямые рейсы из Москвы выполняются ежедневно, также до Казахстана можно добраться поездом - стоимость от 6 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, автобусом или на автомобиле, рассказала к.э.н., доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.
"Автобусы отправляются в Казахстан из таких городов, как Омск, Новосибирск, Томск, Екатеринбург и др. По стоимости поездка, например, из Новосибирска в Астану будет стоить не менее 7,5 тыс. рублей, а из Омска - около 3 тыс. рублей. Развитые деловые отношения России с Казахстаном позволили увеличить долю деловых поездок до 40% от всех поездок в 2024 году. Всего граждане России в 2024 году совершили 2,8 млн поездок в Казахстан. В 2024 году Алматы возглавил список лучших туристических мест по версии CNN Travel и занял первое место в этом списке, так как в мегаполисе есть все для отличного отдыха - национальная еда, быстро развитая сфера искусства и культуры, а также легкий доступ к природе: чистейшие горные озера, заснеженные пики, девственные леса и глубокие каньоны", - рассказала Никольская.
Также здесь можно увидеть современную футуристическую архитектуру Астаны и советские постройки Шымкента и Алматы; космодром Байконур и национальные парки, говорит она. Самыми посещаемыми достопримечательностями в Казахстане для россиян стали: Монумент "Байтерек", Дворец мира и согласия, Мечеть Хазрет Султан, Центральная мечеть Астаны, "Хан Шатыр", "Атамекен", Карагие-Каракольский заказник и озеро Боровое. Также часто в Казахстан едут за активным отдыхом. Такие виды спорта, как скалолазание, рафтинг, восхождение на горы, путешествие по бездорожью и многие другие экстремальные занятия привлекают в Казахстан все большее количество путешественников. Поэтому всем туристам, планирующим поездку в эту страну, необходима медстраховка в Казахстане.
"Казахстанский образовательный сектор развивается, и на 17% больше в 2024 году студентов из России выбрали местные университеты в Казахстане для получения высшего образования. Возможность покупок брендовых товаров по привлекательным ценам в городах вблизи границы с Россией стали поводом для поездок с целью шопинга у россиян. Казахстан предлагает также россиянам возможности для отдыха и оздоровления - об этом говорит увеличение поездок с этой целью на 25%. На территории Казахстана есть много термальных и минеральных источников, месторождений лечебных грязей, которые позволяют лечить широкий спектр заболеваний: опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, кожи, гинекологических и урологических заболеваний. Частные поездки к родственникам и друзьям в Казахстане также выросли на 35% в прошлом году", - рассказала она.
Также OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на февраль и пришел к выводу, что большинство россиян решили отправиться в поездки по стране: доля России выросла на 18% и составила 65% (в прошлом году доля внутренних бронирований была равна 55%).
"Самым популярным направлением остаётся Москва: на столицу приходится 24,9% всех заказов внутри страны. Следом идёт Санкт-Петербург, который в конце зимы посетят 12,5% путешественников. Однако за год доли обоих городов снизились на 7%. Замыкает тройку Сочи, где оформлено 7,3% бронирований (в сравнении с февралём 2024-го город посетят на треть меньше путешественников)", - рассказали в компании.
Также среди востребованных направлений оказались Казань (доля - 2,9%), Екатеринбург (2,7%), Иркутск (2,1%), Новосибирск (1,9%), Калининград (1,5%), Нижний Новгород (1,4%) и Краснодар (1,2%). Относительно прошлого февраля в 2 раза вырос интерес к Новосибирску, также на 40% увеличилась доля Нижнего Новгорода и на 28% - Екатеринбурга. При этом на 25% менее популярным стал Иркутск и на 20% - Казань и Краснодар.
Среди зарубежных направлений наибольшим спросом у российских туристов пользуется Стамбул: туда в феврале отправится 7,4% путешественников, что, однако, на четверть меньше, чем год назад. Второе место занял Дубай, который, наоборот, стал на 45% более востребованным (доля составляет 6,5%). На третьей строчке оказался Бангкок, где будут отдыхать 3,5% россиян (-40%).
Кроме того, в список вошли Паттайя (доля - 3,0%), Минск (2,2%), Алматы (1,9%), Тбилиси (1,7%), Париж (1,6%), Ереван (1,5%) и Милан (1,4%). За год в 3 раза вырос спрос на отдых в Алматы и на 50% более популярным стал Милан. А в Ереван и Париж в феврале отправится меньше туристов - на 34% и 11% соответственно, отметили в сервисе по бронированию путешествий.