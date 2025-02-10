Qatar Airways изменила планы туроператоров без объяснения причин

Туроператоры продолжают решать проблемы, появившиеся у туристов в связи со снятием авиакомпанией Qatar Airways одного из двух ежедневных регулярных рейсов из Москвы в Катар. Официальной информации о причинах корректировки расписания до сих пор нет. По одной из версий, один из самолетов перевозчика, летающих в Россию, проходит регламентные работы. Заменить его нечем, поскольку рейсы в РФ выполняют строго определенные воздушные суда.

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Неясно, и на какой период снимаются рейсы. В контакт-центре корреспонденту TourDom.ru назвали дату 21 февраля. В то время как на сайте авиакомпании билеты на отмененный рейс QR 338 из Шереметьево отправлением в 23:50 появляются лишь начиная с 30 марта.

Ситуация стала шоком как для пассажиров, так и для турбизнеса, поскольку отмененные перелеты Qatar Airway использовались для формирования туров во многие страны. Компания имела отличную репутацию, поэтому ничего подобного от нее не ожидали.

« Х о р о ш и й п е р е в о з ч и к с т о ч к и з р е н и я с е р в и с а , з д е с ь н и к а к и х п р е т е н з и й н е т . Н о э т о т м о м е н т о ч е н ь р а з о ч а р о в ы в а е т , – г о в о р и т р у к о в о д и т е л ь т у р о п е р а т о р а " А Р Т - Т У Р " Дмитрий Арутюнов. – И самое главное, мы даже не можем людям объяснить, для чего это делается».

Сейчас туроператоры предлагают туристам альтернативы перелета на те же даты или по согласованию с ними сдвигают дни отдыха на соседние.

« Н а и б о л ь ш а я п р о б л е м а – б л и ж а й ш и е в ы л е т ы . С а м и " К а т а р с к и е а в и а л и н и и " и н о г д а м о г у т п е р е с а д и т ь п а с с а ж и р о в н а д р у г о й р е й с в т о т ж е д е н ь . Н о е с л и м е с т в с а м о л е т е н е т , п о д б и р а е м д р у г о й в а р и а н т п е р е л е т а . Е с л и к л и е н т ы н е г о т о в ы д о п л а ч и в а т ь , н о с о г л а с н ы с д в и н у т ь д а т ы н а н е с к о л ь к о д н е й , э т о т о ж е м о ж е т б ы т ь в з а и м о п р и е м л е м ы м р е ш е н и е м » , – р а с с к а з а л и в т у р о п е р а т о р е I C S G r o u p .

Представители туркомпаний подчеркивают, что информация о снятии рейсов появилась слишком поздно. Многие туристы просто не могут изменить свои планы, и это становится поводом для конфликтов.

« С л ы ш а л и б ы в ы , к а к о й у ш а т г р я з и в ы л и л и н а м е н я к л и е н т ы . Б и л е т о в п о а д е к в а т н ы м ц е н а м н е т ! » – р а с с к а з а л и в о д н о м и з т у р а г е н т с т в .

« Т у р и с т ы в м е с т о н о ч и н а М а л ь д и в а х п р о в о д я т е е в а э р о п о р т у в М о с к в е . И л и н а о б о р о т , у ж е о т д о х н у в , в ы н у ж д е н ы п е р е е х а т ь и з с в о е г о о т е л я в д р у г о й , п о т о м у ч т о в ы л е т п е р е н о с и т с я н а д е н ь п о з ж е , а в э т о й г о с т и н и ц е н о м е р о в н е т » , – п р и в е л п р и м е р о д и н и з н а ш и х с о б е с е д н и к о в .

Напомним, извещения об отменах стали поступать с 6 февраля и касаются вылетов после 8 февраля на вечернем рейсе QR 338 из Москвы в Доху, а также дневном QR 337 в обратном направлении. Редакция направила запрос в Qatar Airways, но в настоящий момент ответ не поступил.