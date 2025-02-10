Qatar Airways изменила планы туроператоров без объяснения причин

Туроператоры пересаживают туристов с отмененных рейсов Qatar Airways
Туроператоры продолжают решать проблемы, появившиеся у туристов в связи со снятием авиакомпанией Qatar Airways одного из двух ежедневных регулярных рейсов из Москвы в Катар. Официальной информации о причинах корректировки расписания до сих пор нет. По одной из версий, один из самолетов перевозчика, летающих в Россию, проходит регламентные работы. Заменить его нечем, поскольку рейсы в РФ выполняют строго определенные воздушные суда.
Неясно, и на какой период снимаются рейсы. В контакт-центре корреспонденту TourDom.ru назвали дату 21 февраля. В то время как на сайте авиакомпании билеты на отмененный рейс QR 338 из Шереметьево отправлением в 23:50 появляются лишь начиная с 30 марта.
Ситуация стала шоком как для пассажиров, так и для турбизнеса, поскольку отмененные перелеты Qatar Airway использовались для формирования туров во многие страны. Компания имела отличную репутацию, поэтому ничего подобного от нее не ожидали.
«Хороший перевозчик с точки зрения сервиса, здесь никаких претензий нет. Но этот момент очень разочаровывает, – говорит руководитель туроператора "АРТ-ТУР" Дмитрий Арутюнов. – И самое главное, мы даже не можем людям объяснить, для чего это делается».
Сейчас туроператоры предлагают туристам альтернативы перелета на те же даты или по согласованию с ними сдвигают дни отдыха на соседние.
«Наибольшая проблема – ближайшие вылеты. Сами "Катарские авиалинии" иногда могут пересадить пассажиров на другой рейс в тот же день. Но если мест в самолете нет, подбираем другой вариант перелета. Если клиенты не готовы доплачивать, но согласны сдвинуть даты на несколько дней, это тоже может быть взаимоприемлемым решением», – рассказали в туроператоре ICS Group.
Представители туркомпаний подчеркивают, что информация о снятии рейсов появилась слишком поздно. Многие туристы просто не могут изменить свои планы, и это становится поводом для конфликтов.
«Слышали бы вы, какой ушат грязи вылили на меня клиенты. Билетов по адекватным ценам нет!» – рассказали в одном из турагентств.
«Туристы вместо ночи на Мальдивах проводят ее в аэропорту в Москве. Или наоборот, уже отдохнув, вынуждены переехать из своего отеля в другой, потому что вылет переносится на день позже, а в этой гостинице номеров нет», – привел пример один из наших собеседников.
Напомним, извещения об отменах стали поступать с 6 февраля и касаются вылетов после 8 февраля на вечернем рейсе QR 338 из Москвы в Доху, а также дневном QR 337 в обратном направлении. Редакция направила запрос в Qatar Airways, но в настоящий момент ответ не поступил.