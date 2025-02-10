Пользователи Сети подняли скандал из-за видео стюардессы

Экс-стюардесса Emirates опубликовала в соцсетях закулисное видео о своей работе и подставила коллег, спровоцировав расследование в одной из лучших авиакомпаний мира. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

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По данным издания, блогерша и бывшая бортпроводница Аманда Кинг разместила на YouTube серию роликов, в которых раскрыла секреты своей работы. Один из них называется «То, чего вы не видите, будучи пассажиром», он уже собрал более 1,2 миллиона просмотров.

В своем видео Кинг показывает, как во время одного из рейсов она готовит торт на борту и угощает им коллег, пускает своего парня в зону ограниченного доступа для экипажа во время полета, а также меняется местами на откидном сиденье с коллегой, чтобы находиться поближе к возлюбленному во время взлета и посадки.

Ролики экс-стюардессы вызвали бурное обсуждение в соцсетях, а коллеги Кинг из-за них столкнулись с серьезными проблемами. Руководство перевозчика осталось недовольно тем фактом, что сотрудники экипажа, которые летали с автором видео, знали о допущенных нарушениях и не сообщали об этом. Кроме того, в Emirates возмутились публичной демонстрацией расположения аварийно-спасательного оборудования.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Alaska Airlines станцевала тверк в самолете и лишилась работы. Она разместила 20-секундный клип в TikTok и этим действием нарушила правила компании в социальных сетях.