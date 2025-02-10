Туроператоры оценили перспективы авиарейсов из России в Абхазию

Туроператоры оценивают перспективы авиарейсов из России в Абхазию в предстоящем летнем сезоне с осторожным оптимизмом.

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В минувший четверг, накануне состоявшегося на следующий день, 7 февраля, тестового перелета из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума, глава Минтранса РФ Роман Старовойт сообщил, что рейсы в Абхазию планирует выполнять «ЮВТ Аэро», а еще как минимум два перевозчика проявили интерес к направлению. Между тем источник, близкий к структурам федеральной власти, поделился с порталом TourDom.ru таким мнением: перспективы рейсов во многом будут определяться тем, какие политические силы возьмут верх в Абхазии по итогам предстоящих президентских выборов 15 февраля. Если победит нынешний и.о. главы республики Бадра Гунба – кандидат, считающийся пророссийским, авиакомпаниям, в том числе самым крупным, авиавласти РФ, скорее всего, дадут зеленый свет на полеты. В противном случае с получением разрешений могут возникнуть сложности. По результатам предварительного опроса ВЦИОМ, проводившегося 19–21 января, пока именно у Бадры Гунбы наиболее высокие шансы занять пост президента Абхазии – за него готовы отдать голоса 42,3% избирателей.

По оценке одного из крупных туроператоров, примерно 40% пассажиров, прилетающих в аэропорт Сочи, далее следуют на отдых в Абхазию. Открытие прямого авиасообщения, конечно, было бы удобно туристам. Характеристики модернизированного аэропорта Сухума, который еще в советское время был значимым авиаузлом, вполне достойные. По словам специалистов в области авиации, у авиагавани протяженная ВПП, кроме того, самолеты могут взлетать или заходить на посадку с двух направлений, что очень удобно.

Как стало известно порталу TourDom.ru, некоторые туроператоры в случае открытия авиасообщения рассматривают возможность делать GDS-туры на базе рейсов в Абхазию (авиабилеты бронируются под запрос в глобальных системах дистрибуции. – Ред.). Рассматривается и вариант постановки чартеров в Сухум. Вместе с тем препятствием для активного роста турпотока может стать нехватка гостиниц.

« Н а к у р о р т а х А б х а з и и в с е з о н ч а с т о в о з н и к а ю т п р о б л е м ы с р а з м е щ е н и е м , н у ж н о с т р о и т е л ь с т в о н о в ы х о т е л е й » , – с п р а в е д л и в о о т м е т и л о д и н и з у ч а с т н и к о в р ы н к а .

Напомним, что еще 15 ноября прошлого года на фоне политических волнений в Абхазии Минэк выпустил рекомендации туристам – воздержаться от поездок в республику. А туроператорам и другим участникам туррынка – приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии. Документ действует до сих пор. По оценкам юристов, указанные рекомендации не являются запретом, однако само их наличие вряд ли способствует уверенности туристов в безопасности отдыха в соседней стране.