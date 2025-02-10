Россияне стали чаще интересоваться путешествиями по Европе

Россияне массово устремились в Европу, туристы стали активнее интересоваться отдыхом в странах Старого Света. Об этом пишут Яндекс Путешествия».

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По данным специалистов, соотечественники начали чаще бронировать номера в отелях Италии, Испании и Франции. В OneTwoTrip отметили, что на Италию приходится 9,8 процента от общего числа поездок за границу против 7,3 процента в 2024 году, на Францию — 6,7 процента против 4,6 процента, а на Испанию — 3,8 процента против 2,3 процента.

Заметный рост количества бронирований регистрируют и эксперты «Яндекс Путешествий». Они добавили, что спрос россиян на путешествия по стране и в страны ближнего зарубежья снижается.

Ранее стало известно, что в 2024 году Европу посетили 1,4 миллиона соотечественников. Примерно 600 тысяч российских туристов летали туда через третьи страны, еще около 800 тысяч сограждан попали туда наземным путем.