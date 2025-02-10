Беларусь: что ожидать от грядущего сезона отдыха

Времена года не влияют на стойкий интерес россиян к экскурсионным турам в страну голубых озер - Беларусь. Об этом можно судить и по данным Ассоциации туроператоров России.

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Более того, уточнили в АТОР, данные которой приводит 10 февраля БЕЛТА, экскурсионные туры в Союзное государство в 2025 году немного "подорожали, но соседняя дружественная страна по-прежнему остается самым доступным направлением ближнего зарубежья".

А судя по данным компании "Дельфин", на которые ссылаются операторы, количество бронирований на февраль - март в сравнении с прошлым годом выросло в полтора раза, у туроператора "АЛЕАН" - в три раза, а на лето даже в пять раз. Увеличились в два с лишнем раза продажи аналогичных туров в зимой у "Интуриста". Кстати, тенденцию роста спроса на уровне 10-20 процентов фиксируют и в других компаниях.

Отмечается возросший интерес туристов к городам Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Популярностью пользуются маршруты на 3-5 дней, которые начинаются в белорусской столице. Кроме того, востребованы туры, в состав которых включены Брест и Гродно.

Следует иметь в виду, что для многих туристов поездки на 23 февраля и 8 марта являются хорошей идеей для оригинального и интересного подарка родным и близким. Правда, пока дефицита мест на февральские и мартовские праздники в экскурсионных заездах и отелях нет, а вот в Минске отмечается повышенный спрос на отели категории "три звезды".

Ожидаемо, прогнозируют российские туроператоры, высокий спрос на отдых и в майские праздники. Уже стали поступать заявки от школьных групп, с размещением которых в бюджетных отелях уже возникли трудности. А по данным "Мультитура", на май уже объявлена приостановка продаж по самым востребованным экскурсионным программам.

В компании полагают, что в этом году места во всех запланированных программах в РБ будут закрыты раньше обычного. Это касается не только санаторного отдыха, но и экскурсионных туров.

Следует учитывать также, что туры в текущем году подорожали на 5-10 процентов. Следующий пересмотр ценообразования из-за высокого спроса ожидается к майским праздникам. Вместе с тем, это по-прежнему самое доступное по цене и безвизовое направление, резюмирует туроператор.