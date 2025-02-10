Эксперты сообщили, как меняются предпочтения туристов в 2025 году

Выездной туризм в России стал уделом обеспеченных или очень богатых людей. Еще до 2020 года такая перспектива казалась нереальной, но события и процессы последних лет привели к удорожанию составляющих турпакетов. Эксперты единодушны: постпандемийный туризм больше не опирается на средний класс. Подробно об этом тренде говорили на пресс-конференции в рамках Pac Premium workshop, он уже в третий раз проходил в отеле The Carlton, Moscow.

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« Р о с с и й с к и й т у р б и з н е с у ж е п я т ы й г о д ж и в е т в у с л о в и я х п о т р я с е н и й . С п р о с о г р а н и ч и в а е т с я и з - з а о с л о ж н и в ш е й с я л о г и с т и к и и с л а б о г о р у б л я . Э т о п р и в е л о к т о м у , ч т о м н о г и е т у р и с т ы п е р е с т а л и в ы е з ж а т ь з а г р а н и ц у . О д н а к о п р о с л о й к а н а и б о л е е о б е с п е ч е н н ы х к л и е н т о в п р о д о л ж а е т а к т и в н о п у т е ш е с т в о в а т ь , т а к к а к д л я н и х з а р у б е ж н ы е п о е з д к и с т а л и ч а с т ь ю о б р а з а ж и з н и » – т а к г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р к о м п а н и и P A C G r o u p Илья Иткин описал изменения в выездном туризме.

Спрос со стороны обеспеченных туристов не падает и даже растет. Поэтому все туроператоры сейчас так или иначе развивают направления продаж премиум-туров. В PAC Group к этой категории относят поездки стоимостью от 4000 евро на человека или туры, где стоимость ночи стартует от 700 евро. В 2024 году продажи таких туров выросли на 55%, при этом их доля в компании составляет 45% от общего объема.

Чаще всего туристы предпочитают отдых на Мальдивах и в Арабских Эмиратах. Эти страны делят первое место, так как после пандемии первыми стали принимать россиян и «собрали сливки». Немаловажно, что они преуспели в создании премиальной инфраструктуры гостеприимства. Конкурируя между собой, отели изобретают различные маркетинговые решения, чтобы обратить на себя внимание туристов. Особенно это заметно на Мальдивах, где, как высказался один из наших собеседников, «отели буквально соревнуются в офферах». Туристы получают бесплатные ночи, апгрейд по питанию, скидки на проживание детей и т. д. Серьезный рост спроса на Мальдивы за счет круглогодичности, здесь выгодно и комфортно отдыхать летом. ОАЭ также делают выгодные предложения для летних продаж, но жаркий климат и растущая конкуренция со стороны стран ЮВА, Маврикия и Сейшел отнимают у Эмиратов часть турпотока.

В топ-продаж премиальных туров стабильно входит Турция. По словам Сезгина Озера, главы TimeServices Global, раннее бронирование отелей в этом году идет активнее, чем год назад. Большой интерес к luxury-сегменту очевиден – на Pac Premium workshop рабочие столы люксовых турецких отелей пользовались особенным вниманием, к ним постоянно подходили турагенты.

Еще одна тенденция премиального отдыха, которую отметил Илья Иткин, – это возвращение российских туристов в Европу. PAC Group исторически занимал лидирующие позиции на рынке туров в Италию, и сейчас эта страна тоже входит в его топ продаж на лето. Как объяснил Илья Иткин, туристы адаптировались к перелету со стыковкой. Кроме того, стабильно выдаются визы – за 2–3 недели.

В сфере морских круизов характерны те же тенденции. В 2024 году вырос спрос на размещение в «яхт-клубе» MSC Cruises. Это выделенные приватные зоны на лайнерах со своими каютами, инфраструктурой и премиальным сервисом. Кроме того, россияне стали выезжать в круизы на лайнерах люксового бренда Explora Journeys. В 2025 году на маршруты в Средиземное море выйдут сразу две «Эксплоры», так что у российских туристов будет больше возможностей для отдыха. Спрос на морские круизы, как считает руководитель PAC Group будет расти, так как по цене и набору услуг этот вид отдыха оказывается более привлекателен, чем отдых в береговых отелях.

Ранее «ТурДом» писал, что в 2025 году россияне могут попасть на Гран-при гонок «Формула-1» в Монако на круизном лайнере Explora II, а также воспользоваться им как плавучим отелем.