Российские туристы не смогли попасть в Китай из-за ошибки

У российских туристов возникли проблемы с въездом в Китай. Некоторые из них, прибыв на пропускной пункт на мосту в Хэйхэ, не обнаружили своих фамилий в списках. Пассажирское движение здесь открыто недавно – в декабре прошлого года. И, судя по первым разборам полетов, не все китайские компании привыкли к этому – документы на туристов привезли по старинке на речной пункт пропуска, который функционирует уже давно.

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Проблему обсуждают в чате, посвященном поездкам в Китай. Те, кто уже оказался в такой ситуации, советуют более четко говорить принимающей стороне, на какой пункт они планируют прибыть для пересечения границы. Объяснять рекомендуют, что называется, на пальцах. Учитывая существующий языковой барьер, можно просто отправить фотографии КПП. Если на снимке будет мост, вероятнее всего фамилии туристов окажутся в правильном месте.

Судя по сообщениям туристов, проблема есть, но не носит массового характера. В основном россияне въезжают в Поднебесную в нормальном режиме. Возможно, недопонимание возникло с какой-то одной компанией, которая вовремя не сориентировалась.

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