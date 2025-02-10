Турист рассказал о странных правилах жизни в Швеции

Российский путешественник, проживший некоторое время в Швеции, поделился личными впечатлениями о странных и непривычных правилах, которые царят в скандинавской стране. Запись опубликована в дзен-канале «Одинокий странник».

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« Н е л ь з я о п о з д а т ь н а в с т р е ч у , н о м о ж н о о т м е н и т ь е е в п о с л е д н и й м о м е н т . Н е л ь з я п р о с т о в с т а т ь в о ч е р е д ь – н у ж е н б и л е т . Н е л ь з я к у п и т ь к л у б н и к у и з д р у г о й с т р а н ы – э т о к о щ у н с т в о » , – уверил блогер.

По его словам, в Швеции невозможно просто так подойти к соседу и поздороваться – общение, по сути, отсутствует. Блогер отметил, что шведы часто скрываются от своих соседей, как будто за ними следят спецслужбы. К примеру, если кто-то замечает соседа на лестничной клетке, ему нужно подождать не меньше 10 минут, чтобы избежать случайного столкновения и разговора, который в Швеции считается настоящим стрессом.

Путешественник также рассказал, что даже в общественном транспорте шведы стремятся сесть как можно дальше от других пассажиров. А если кто-то решит поинтересоваться, как у человека дела, то, скорее всего, ему будет предоставлен полный отчет о жизни, включая подробности о потерянном зонте и семейных ужинах.

Шведские ритуалы удивили блогера своей точностью: например, если ты опоздал всего на пять минут, то рискуешь испортить впечатление. Однако можно отменить встречу за десять минут до начала, отправив простое сообщение с извинениями. Похожим образом обстоят дела в местных булочных, где вместо очереди нужно брать специальный билет, без которого тебя просто не заметят.

Швеция, по его словам – это страна, где внешность или наряд могут стать причиной для молчания. Если турист случайно испачкает одежду или лицо, шведы предпочитают не обращать на это внимание, что для россиянина кажется странным. Как добавил путешественник, шведы необычно измеряют время: они не говорят, что поехали в отпуск в августе, а сообщают о том, что они в отпуске на 32-й неделе. Точно так же шведы могут сказать, что их возраст – 85 лет, что, возможно, на самом деле означает год рождения.

Что касается финансов, то деньги в Швеции используются исключительно в виртуальном формате. Блогер утверждает, что если кто-то достанет бумажные деньги, окружающие начнут смотреть с подозрением: «Может, это турист?» В Швеции популярны безналичные расчеты через карты или телефоны, а некоторые магазины даже списывают деньги с покупателя без его активного участия.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах произошел инцидент с участием акулы и российской туристки. Женщина получила травму руки, когда во время экскурсии в открытом море ей пришлось столкнуться с хищницей.