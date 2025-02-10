«Мы думали, что это конец». Пассажиры описали экстренную посадку самолета

Самолет easyJet совершил экстренную посадку из-за упавшего в обморок пилота. Подробности сообщило издание Mirror.

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8 февраля лайнер выполнял рейс из египетской Хургады в Манчестер, Великобритания. Во время полета один из пилотов потерял сознание, из-за чего рейс перенаправили в Афины, и второму члену экипажа пришлось сажать самолет в одиночку.

Пассажиры пожаловались, что приземление было «очень страшным и жестким».

« М ы н а ч а л и п а н и к о в а т ь , д у м а я , ч т о э т о к о н е ц . У о д н о г о ч е л о в е к а н а ч а л а с ь п а н и ч е с к а я а т а к а , и е м у д а л и к и с л о р о д н у ю м а с к у » , — т а к и м и с л о в а м и о п и с а л у ч а с т н и к р е й с а п р о и с х о д и в ш е е .

По прибытии в Афины самолет встретили врачи. Рейс в Манчестер задержали на ночь, а пассажирам предоставили номера в отеле и питание.

Ранее пилот Lufthansa потерял сознание сразу после взлета. Его коллега экстренно посадил борт в Монреале, Канада.