«Могут приставить пистолет». Турист из России описал поездку в Мексику

Российский путешественник и тревел-блогер Вячеслав Зенин, побывавший более чем в 100 странах мира, назвал Мексику одним из самых небезопасных мест. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

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Россиянин рассказал, что во время поездки он посетил два города — Тихуану и Мехико-Сити.

« В Т и х у а н е в е ч е р о м п р о с т о н е л ь з я в ы й т и н а у л и ц у — к т е б е м о г у т п р и с т а в и т ь п и с т о л е т и с к а з а т ь : " Д а в а й с ю д а с в о и д е н ь г и ! " В р я д л и п о х и т я т , к о н е ч н о , н о о г р а б я т и в с е о т н и м у т » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л с в о й о п ы т З е н и н .

В Мехико-Сити, по его словам, более безопасно, но только в центре.

« Н о ч ь ю т о ч н о с т о и т п е р е д в и г а т ь с я т о л ь к о н а т а к с и . Х о д и т ь п е ш к о м в е ч е р о м в н е ц е н т р а н е с т о и т . Б е л о г о ч е л о в е к а с р а з у х о ч е т с я о г р а б и т ь » , — п о я с н и л р о с с и я н и н .

Автор отзыва добавил, что, хотя в целом Мексика — страна небезопасная, тем, кто едет только на курорты, бояться точно нечего.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова раскрыла свой главных страх во время поездки в Мексику. По ее словам, бродячие собаки в местных городах часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо.