Российский путешественник побывал в Польше и описал обед в столовой Кракова

Российский путешественник побывал в Польше и описал обед в столовой города Краков фразой «молодая полька накормила от пуза». Своими впечатлениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что заведение было оформлено в деревенском стиле: на стенах были изображены цветы и нанесен орнамент, а также висели различные сельско-хозяйственные атрибуты. Когда официантка узнала, что гость приехал из России, она сразу же предложила ему лучшие местные блюда «с русским уклоном».

« Д л я р у с с к о г о — р у с с к а я е д а . В о т с е й ч а с п о п р о б у е ш ь , к а к м ы г о т о в и м е е в П о л ь ш е , и с к а ж е ш ь , г д е в к у с н е е » , — п р о ц и т и р о в а л о ф и ц и а н т к у б л о г е р .

Девушка дала автору попробовать традиционный польский суп на курином бульоне — росул (rosół) — и вареники (ruski pirogi) с картошкой и творогом. Из напитков она принесла местное пиво и ягодный компот. Россиянин признался, что за весь обед он отдал 80 злотых (около 1,9 тысячи рублей).

« К т о - т о м о ж е т с к а з а т ь , ч т о э т о д о р о г о з а т а к о й о б е д . Н о х о ч у е щ е р а з о б р а т и т ь в н и м а н и е — з а в е д е н и е о ч е н ь к р а с и в о у к р а ш е н о , а е д а д е й с т в и т е л ь н о в к у с н а я » , — о т м е т и л п у т е ш е с т в е н н и к .

Ранее этот же тревел-блогер побывал в польской деревне и познакомился с продавщицей местного магазина. По его словам, женщина сразу же решила «пристроить свою непутевую дочку».