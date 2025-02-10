Россиянин описал обед в Кракове фразой «молодая полька накормила от пуза»

Российский путешественник побывал в Польше и описал обед в столовой города Краков фразой «молодая полька накормила от пуза». Своими впечатлениями он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Российский путешественник побывал в Польше и описал обед в столовой Кракова
© Lenta.ru

Автор публикации рассказал, что заведение было оформлено в деревенском стиле: на стенах были изображены цветы и нанесен орнамент, а также висели различные сельско-хозяйственные атрибуты. Когда официантка узнала, что гость приехал из России, она сразу же предложила ему лучшие местные блюда «с русским уклоном».

«Для русского русская еда. Вот сейчас попробуешь, как мы готовим ее в Польше, и скажешь, где вкуснее», процитировал официантку блогер.

Девушка дала автору попробовать традиционный польский суп на курином бульоне — росул (rosół) — и вареники (ruski pirogi) с картошкой и творогом. Из напитков она принесла местное пиво и ягодный компот. Россиянин признался, что за весь обед он отдал 80 злотых (около 1,9 тысячи рублей).

«Кто-то может сказать, что это дорого за такой обед. Но хочу еще раз обратить внимание заведение очень красиво украшено, а еда действительно вкусная», отметил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в польской деревне и познакомился с продавщицей местного магазина. По его словам, женщина сразу же решила «пристроить свою непутевую дочку».

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