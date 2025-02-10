«Нам будет неловко за подобное». Тревел-блогер описала женщин в Норвегии

Российская путешественница побывала в столице Норвегии Осло и описала местных женщин фразой «нам будет неловко за подобное поведение». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что норвежки вообще ничего не стесняются.

« О н и п р о с т о ж и в у т и н е б о я т с я б ы т ь с о б о й . П р а в д а , в н е к о т о р ы х с л у ч а я х и х п о в е д е н и е к а ж е т с я н е у м е с т н ы м и н е п р и л и ч н ы м — н а п р и м е р , м о г у т п о з в о л и т ь с е б е с и д е т ь в п л а т ь е и л и ю б к е с р а с к и н у т ы м и н о г а м и и л и е х а т ь н а в е л о с и п е д е , н е п е р е ж и в а я з а т о , ч т о ю б к а з а д и р а е т с я и в и д н о б е л ь е » , — п о я с н и л а р о с с и я н к а .

Путешественница добавила, что женщины в Норвегии, как и в целом во всей Европе, культивируют идею быть собой и принимают себя в любом виде и теле. Несмотря то, что в стране существует культ спорта, по ее словам, там все равно есть полные и очень неухоженные девушки.

Еще одно отличие норвежек от россиянок, о котором рассказала блогерша, — отсутствие переживаний насчет возраста.

« Ж е н щ и н ы в Н о р в е г и и н е з а к р а ш и в а ю т с е д и н у и н е д е л а ю т п л а с т и ч е с к и х о п е р а ц и й , ч т о б ы с к р ы т ь м о р щ и н ы » , — з а м е т и л а о н а .

Кроме того, россиянка удивилась, что в Норвегии женщины часто употребляют алкоголь и покупают сами себе цветы.

« М н е к а ж е т с я , ч т о н а м в Р о с с и и з а п о д о б н о е п о в е д е н и е б у д е т н е л о в к о , а д л я н о р в е ж е к э т о в п о р я д к е в е щ е й » , — з а к л ю ч и л а а в т о р .

Ранее эта же тревел-блогерша описала жизнь женщин в Европе словом «сочувствую». С ее точки зрения, они лишены элементарных базовых вещей, которые в России всегда доступны.