Все, что нужно знать об отдыхе в Абхазии

Экологическая катастрофа в Черном море в акватории Анапы неизбежно перекроит туристический трафик предстоящим летом. Как ожидается, многие россияне переключатся на сопоставимый по бюджету отдых в Абхазии. Какие риски таит путешествие в соседнюю республику, к чему следует готовиться и каким рекомендациям необходимо прислушаться — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян хотят отдохнуть в Абхазии

Вопрос о пляжном отдыхе в Абхазии стал особо актуальным после того, как стало ясно: Анапа, где в среднем отдыхали пять миллионов россиян, вряд ли откроется для туристов предстоящим летом. Последствия экологического бедствия, произошедшего в результате крушения танкеров, похоже, будут устраняться долгое время.

По заявлению Ассоциации туроператоров России (АТОР), существуют все предпосылки для того, чтобы высокий весенне-летний сезон 2025 года в Абхазии прошел успешно, турпоток из РФ может превысить показатель 2024 года. В АТОР сообщили: доля Абхазии в выездном сегменте российского туристического рынка довольно значительна — около 10% отдыхающих за границей россиян едут именно туда. По данным туроператоров, турпоток из РФ в Абхазию в 2024 году увеличился на 5–7% и составил около 1,5 млн поездок.

По оценкам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна, из России в Абхазию в нынешнем году поедет как минимум на 15% больше туристов, чем в 2024-м.

Нужен ли загранпаспорт для въезда в Абхазию

Для въезда в страну можно использовать как паспорт гражданина РФ, так и заграничный паспорт, рассказал NEWS.ru юрист Сергей Ефимов. Однако, по его словам, предпочтительнее использовать обычный паспорт.

« Д е л о в т о м , ч т о А б х а з и я — р е с п у б л и к а , к о т о р а я п р и з н а н а н е в с е м и г о с у д а р с т в а м и . Н а п р и м е р , Г р у з и я д о с и х п о р с ч и т а е т е е с в о е й т е р р и т о р и е й . П о э т о м у е с л и в в а ш е м з а г р а н и ч н о м п а с п о р т е п о я в и т с я о т м е т к а о п о с е щ е н и и А б х а з и и , э т о м о ж е т с о з д а т ь п р о б л е м ы д л я б у д у щ и х п о е з д о к в Г р у з и ю » , — р а с с к а з а л Е ф и м о в .

Виза в Абхазию для россиян не нужна, уточнил собеседник NEWS.ru. На территории страны без визы можно находиться не более 90 дней в полугодии. Чтобы вернуться в Россию, также потребуется предъявить паспорт.

По словам Ефимова, чтобы отправиться на отдых в Абхазию, не нужно будет предъявлять медицинскую страховку на границе. Однако она может оказаться полезной.

« Б ы в а е т , ч т о н а о т д ы х е с л у ч а ю т с я р а з л и ч н ы е н е п р и я т н о с т и — т р а в м ы , п и щ е в ы е о т р а в л е н и я , к и ш е ч н ы е и н ф е к ц и и . У р о в е н ь з д р а в о о х р а н е н и я в р е с п у б л и к е п о д р о с , и т у р и с т а м т а м о к а з ы в а ю т к в а л и ф и ц и р о в а н н у ю м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь » , — с о о б щ и л Е ф и м о в .

Сколько стоит отдых в Абхазии в 2025 году

Отдых в Абхазии привлекает россиян прежде всего своей относительной дешевизной, рассказал Алексан Мкртчян.

« М н о г и м р о с с и я н а м С о ч и п р о с т о н е п о к а р м а н у , п о э т о м у л ю д и в ы б и р а ю т о т д ы х в э т о й р е с п у б л и к е . В с р е д н е м 8 – 9 д н е й о т д ы х а в А б х а з и и о б о й д е т с я с е м ь е с р е б е н к о м в 7 0 − 1 0 0 т ы с я ч р у б л е й . В э т у с у м м у б у д е т в к л ю ч е н о д в у х - и л и т р е х р а з о в о е п и т а н и е » , — с о о б щ и л с о б е с е д н и к N E W S . r u .

По его словам, в среднем стоимость отдыха в республике на 30% ниже такового в соседнем Сочи. По этой причине, считает Мкртчян, поездки в Абхазию всегда будут популярны.

В Абхазии насчитывается немало мини-отелей и гостевых домов, рассказала NEWS.ru турэксперт и тревел-блогер Наталия Ансталь.

« Е с т ь х о р о ш и е г о с т и н и ц ы в р а й о н е д в у х - т р е х з в е з д , и х н е с т о и т п у г а т ь с я . О н и д о с т о й н о г о у р о в н я . В р е с п у б л и к е м о ж н о н а й т и о т д ы х н а л ю б о й в к у с и к о ш е л е к » , — с о о б щ и л а о н а .

Ансталь отметила, что средняя цена на пакетные туры летом — до 100 тысяч рублей с завтраками, однако, по ее словам, можно найти и более бюджетные предложения — за 50–60 тысяч рублей за неделю.

Как сейчас добраться до Абхазии из России

Долететь прямо до Абхазии пока не получится, но можно взять билеты до Адлера — там находится ближайший к республике аэропорт. Как рассказала NEWS.ru Наталия Ансталь, по прилёте в Адлер придется ехать до границы с Абхазией. Это можно сделать несколькими способами. Самый дешевый — на общественном транспорте. До КПП Псоу на границе с Абхазией из аэропорта ходит автобус. При отсутствии пробок дорога до пункта назначения занимает меньше часа. Также добраться до границы можно на такси, это будет дороже, но быстрее.

Еще один способ добраться до Абхазии — по воде. Из Сочи в республику регулярно ходит теплоход, на котором организуют комфортный отдых.

Добраться до Абхазии можно и на поезде Москва — Сухум. Как рассказала NEWS.ru представитель одного из туристических агентств Ирина Самохвалова, он ходит ежедневно с мая по октябрь и реже — во все остальное время. Также до Сухума можно добраться по железной дороге из Санкт-Петербурга. Поезд ходит с мая по октябрь, однако ежедневно — только в летние месяцы.

Многие россияне добираются до Абхазии на собственном автомобиле. «На машине из Москвы или Санкт-Петербурга через Краснодарский край можно добраться до границы с Абхазией, далее — по трассе до Сухума или другого курортного города», — рассказала Самохвалова. По ее словам, из России в Абхазию ездят по дороге М-4 «Дон». Однако стоит помнить, говорит собеседница NEWS.ru, что на ней существуют платные участки.

Впрочем, Алексан Мкртчян не советует ездить в Абхазию на машине. По его словам, подобные автотуристы чаще остальных попадают в различные передряги в соседней республике.

Откроют ли аэропорт в Абхазии

Возможное открытие аэропорта в Абхазии обсуждается уже не первый год. Однако на днях первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия и Абхазия могут возобновить постоянное авиасообщение 1 мая. Кириенко также отметил, что в ближайшее время воздушная гавань сможет принять тестовый рейс. На встрече с Кириенко представитель аэропорта Сухума сообщил, что воздушная гавань после реконструкции сможет принимать до 1 млн пассажиров в год. При этом инвестиции в обновление инфраструктуры составят около 30 млрд рублей.

Открытие аэропорта в Абхазии станет большим событием для страны, заявила ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнула, что жители Абхазии очень ждут этого, как и россияне, которые ездят туда на отдых.

Между тем тревел-блогер Наталия Ансталь сообщила, что туристические операторы пока не рассчитывают на открытие воздушной гавани в Абхазии.

« А э р о п о р т в С о ч и — э т о т о т х а б , к о т о р ы й у с п е ш н о п р и н и м а е т т у р и с т о в , п р и е з ж а ю щ и х в А б х а з и ю , н и к т о п о э т о м у п о в о д у о с о б о н е н а п р я г а е т с я » , — п о я с н и л а А н с т а л ь .

Однако 7 февраля было объявлено о том, что аэропорт в Сухуме принял первый рейс из Москвы, который совершил самолет компании «ЮВТ аэро».

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов сообщил NEWS.ru, что открытие прямого авиасообщения между Россией и Абхазией — это важный шаг.

« Н а с к о л ь к о м н е и з в е с т н о , п е р в ы е п р я м ы е р е й с ы п л а н и р у е т с я з а п у с т и т ь б л и ж е к н а ч а л у т у р и с т и ч е с к о г о с е з о н а . Р е к о н с т р у к ц и е й а э р о п о р т а в С у х у м е з а н и м а е т с я р о с с и й с к а я к о м п а н и я . Т а к ж е н а ш и с т р а н ы з а к л ю ч и л и с о г л а ш е н и е о г о с у д а р с т в е н н о - ч а с т н о м п а р т н е р с т в е , п о к о т о р о м у г о с у д а р с т в о с о х р а н я е т в с о б с т в е н н о с т и а э р о д р о м , а э р о д р о м н у ю и н ф р а с т р у к т у р у , и с т о р и ч е с к о е з д а н и е а э р о в о к з а л а , т а к ж е с о х р а н и т с я с т а т у с о б ъ е к т а д в о й н о г о н а з н а ч е н и я и н а з в а н и е — М е ж д у н а р о д н ы й а э р о п о р т г о р о д а С у х у м и м . В . Г . А р д з и н б а » , — р а с с к а з а л с е н а т о р .

За что хвалят и ругают Абхазию туристы

Прохождение российско-абхазской границы не всегда оказывается простым.

« К о г д а м ы п о д о ш л и к г р а н и ц е , т о у в и д е л и о г р о м н у ю о ч е р е д ь к к о н т р о л ь н о - п р о п у с к н о м у п у н к т у … Э т о н а м и с п о р т и л о н а с т р о е н и е . П о с л е т р е х ч а с о в о ж и д а н и я м ы н а к о н е ц - т о п о д х о д и м к к а б и н к а м п а с п о р т н о г о к о н т р о л я . М о й п а с п о р т в н и м а т е л ь н о и з у ч и л и , и ж е н щ и н а - п о г р а н и ч н и к в о с е м ь р а з п о с м о т р е л а т о н а м е н я , т о н а д о к у м е н т . П р и з н а ю с ь , э т о в ы з в а л о у м е н я б е с п о к о й с т в о . П р е д с т а в ь т е , о н а в з я л а м о й п а с п о р т и н а ч а л а в н и м а т е л ь н о и з у ч а т ь е г о , з а т е м п о с м о т р е л а н а м е н я , с н о в а в п а с п о р т и с н о в а н а м е н я . И т а к в о с е м ь р а з ! П р и м е р н о с т о л ь к о ж е р а з о с м о т р е л и и м о е г о м у ж а , н о о н н е с т а л с ч и т а т ь , с к о л ь к о р а з » , — п о д е л и л а с ь в п е ч а т л е н и я м и А л и с а .

По ее словам, их с супругом долго продержали на границе, задавая множество вопросов.

Программист Олег из Ульяновска рассказал NEWS.ru, что отдыхал в Абхазии вместе с женой и детьми:

« К с о ж а л е н и ю , н а т р е т и й д е н ь о т д ы х а м ы с л е г л и в с е й с е м ь е й , п о д ц е п и л и р о т а в и р у с . Б о л е л и о ч е н ь т я ж е л о , п р и ш л о с ь о б р а щ а т ь с я з а м е д и ц и н с к о й п о м о щ ь ю . М е с т н ы е г о в о р я т , ч т о э т о а к к л и м а т и з а ц и я , о д н а к о я у в е р е н , ч т о в с е д е л о в а н т и с а н и т а р и и . М ы з а б о л е л и п о с л е о б е д а в о д н о м и з м е с т н ы х к а ф е » .

Не лучшие впечатления от отдыха в республике остались и у Валерия.

« Н а ч а л о с ь с х а м с т в а н а г р а н и ц е . . . П р о д о л ж и л о с ь ч е р е з 1 0 к м в с т р е ч е й с м е с т н о й Г А И и о т к р о в е н н о н а г л ы м в ы м о г а т е л ь с т в о м . П о г у л я в в Г а г р а х м и н у т с о р о к , п о е х а л и о б р а т н о в С о ч и . О с т а н о в и л и с ь у д о р о г и к у п и т ь м а н д а р и н о в , п о д о ш е л м е с т н ы й с п р о с ь б о й п е р е в о д а н а к а р т у в о б м е н н а н а л и ч н ы е , о т к а з а л . Т о л п о й п ы т а л и с ь в ы з в а т ь н а о т к р о в е н н ы й с к а н д а л , г р у б и л и , о с к о р б л я л и , м ы п р ы г н у л и в м а ш и н у , у е х а л и . К р а й н е н е р е к о м е н д у ю т у д а е х а т ь , т а м н е т н и ч е г о , к р о м е д и а р е и , х а м с т в а и в о р о в с т в а » , — н а п и с а л м у ж ч и н а .

Еще один турист в своем отзыве указывает на то, что Абхазия в целом неопрятна:

« А б х а з и я — б о л ь ш а я м у с о р к а . И н ф р а с т р у к т у р ы н о л ь . В с е п р и х о д и т в у п а д о к . З д а н и я з а р о с л и , м н о г о с т а р ы х б а з о т д ы х а з а п у щ е н ы . Р а з м е т о к д о р о г н е т , п е ш е х о д о к н е т . О с т а н о в о к н е т , е д и н о й п л а т ы з а п р о е з д н е т . К р у г о м н е д о с т р о и » .

Впрочем, тревел-блогер Наталия Ансталь утверждает: туристы чаще всего выбирают Гагры или Новый Афон, которые славятся уникальной природой — красивейшими озерами, водопадами.

« В р е с п у б л и к е о ч е н ь к р а с и в о , п р и р о д а в о с х и т и т е л ь н а ! П р е к р а с н ы е п л я ж и , н а к о т о р ы х н е т а к м н о г о н а р о д а , к а к , н а п р и м е р , в с о с е д н е м С о ч и » , — р а с с к а з а л а о н а .

С ней соглашается туристка из России, которая в своем отзыве отмечает, что «природа отличная, люди хорошие, море чистое, местная кухня обалденная».

« П р о с т о о т д ы х а е ш ь д у ш о й и т е л о м . М н о г о н е з а б ы в а е м ы х п о з и т и в н ы х э м о ц и й . К т о б о и т с я к и ш е ч н о й п а л о ч к и и р о т а в и р у с н о й и н ф е к ц и и — и с п о л ь з у й т е с р е д с т в а г и г и е н ы и с о б л ю д а й т е с а н и т а р н ы е н о р м ы … В А б х а з и ю в ы б у д е т е в о з в р а щ а т ь с я к а ж д ы й г о д з а н о в о й п о р ц и е й п о л о ж и т е л ь н ы х э м о ц и й » .

Как в Абхазии относятся к россиянам

Ранее кандидат на пост президента Абхазии Роберт Аршба заявил, что в республике нет антироссийских настроений. По его словам, вместе с тем в обществе появился раскол. Между тем другой кандидат в президенты — Олег Барциц — заявил, что в социальных сетях стало больше негативных сообщений про отношения России и Абхазии. Он признал, что в этом есть значительная вина республики.

Как заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский, жители Абхазии воспринимают Россию как практически единственного настоящего партнера и союзника. По его словам, которые приводит пресс-служба ИНСОМАР, в республике сейчас доминируют пророссийские настроения.

Народ Абхазии является верным союзником России, написал исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба в открытом письме российскому лидеру Владимиру Путину, опубликованному на сайте главы государства. Он подчеркнул, что страна является надежным партнером РФ в противостоянии Западу.

Чего стоит опасаться в Абхазии

В Абхазию не стоит ездить отдыхать самостоятельно, лучше приобретать тур в агентстве, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

« П р а к т и ч е с к и в с е к р и м и н а л ь н ы е п р о и с ш е с т в и я , с в я з а н н ы е с р о с с и й с к и м и т у р и с т а м и в А б х а з и и , к а с а ю т с я т е х , к т о п у т е ш е с т в о в а л д и к а р е м . Н а с т о я т е л ь н о н е с о в е т у ю э т о г о д е л а т ь . П о к у п а й т е т у р ы , о р г а н и з о в а н н ы е э к с к у р с и и , э т о г о р а з д о б е з о п а с н е е » , — п о я с н и л э к с п е р т .

Еще один важный вопрос — масштабный энергетический кризис в связи с остановкой Ингурской ГЭС, единственной в республике. Электричество дает в гуманитарном режиме Россия, однако значительную часть мощностей перехватывают нелегальные майнеры криптовалюты, таковые буквально оккупировали Абхазию. Поэтому, несмотря на заверения абхазских отельеров, мол, в республике с энергетикой все нормально, никаких гарантий того, что вы не проведете отпуск в темноте, нет.

Нынешние проблемы начались осенью и серьезно обострились к зиме. С начала декабря прошлого года подача электричества осуществлялась лишь дважды в день по 2 часа 20 минут и в ночное время с 21:00 до 07:00. Из-за этого власти закрыли детсады и школы, а также начали активную борьбу с незаконным майнингом криптовалюты.

Другая проблема — политическая нестабильность. В середине декабря СМИ сообщали о том, что российские турагентства якобы приостановили продажу путевок в Абхазию. Причиной для запретов стали политические разногласия, которые возникли в республике, и связанные с этим риски для безопасности туристов. В частности, речь шла о смещении президента Абхазии.

В начале этой недели вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил NEWS.ru, что организованные туры в Абхазию из России возобновятся только при наличии гарантий безопасности для граждан, По его словам, ситуация может проясниться после президентских выборов в республике, которые состоятся 15 февраля.

Между тем представители сразу несколько туристических агентств сообщили NEWS.ru, что туры в Абхазию продаются в обычном режиме и никаких проблем с этим нет.