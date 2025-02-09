Как сэкономить на билетах в Таиланд

В системах онлайн-бронирования появились относительно недорогие варианты перелета на Пхукет из Челябинска.

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Отправиться на таиландский курортный остров чартерным рейсом авиакомпании AZUR air во вторник, 11 февраля, обратно – через 12 дней, 23-го, предлагается за 39,5 тыс. руб., багаж включен в тариф. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 16:30 9 февраля. – Ред.)

В столице Урала, Екатеринбурге, спецпредложений авиабилетов в Таиланд на ближайшие даты не замечено. Наиболее бюджетный вариант прямого перелета на Пхукет – завтра, 10 февраля, туда, 21-го – обратно стоит 83,6 тыс. руб. Кроме того, за перевозку чемодана на регулярном рейсе «Аэрофлота» придется доплатить еще 15,7 тыс. руб.

По всей видимости, это тот случай, когда туристам из Екатеринбурга, желающим сэкономить, имеет смысл рассмотреть вариант вылета из другого уральского города. Ведь до расположенного в 200 км Челябинска несложно добраться как автомобилем – примерно за 3 часа, так и поездом – за 4 часа и 2 тыс. руб. за место в купейном вагоне.

Отметим, что по сниженным тарифам на чартерных рейсах, как правило, реализуются лишь остатки мест на бортах. Незадолго до даты отправления самолета в свободную продажу поступают билеты со скидками, чтобы обеспечить более высокую загрузку лайнера.