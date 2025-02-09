Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «напала сумасшедшая китаянка»

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Гонконге и признался, что за несколько дней в городе он видел десятки сумасшедших людей на улицах. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Напала сумасшедшая китаянка». Россиянин рассказал про поездку в Гонконг
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Автор публикации рассказал, что в одном из туристических районов на него напала «сумасшедшая китаянка». Она была хозяйкой кафе и развесила картонки с предупреждениями, что фотографировать ее заведение строго запрещено. Россиянин не заметил эти таблички, обратив внимание лишь на красоту заведения, и начал снимать видео.

Вскоре из кафе выбежала местная жительница и начала кричать на путешественника.

«Я тихо сказал ей успокоиться и отойти, но она явно не дружила с головой. Казалось, что она даже готова была ударить меня чем-нибудь. Я перешел на другую сторону улицы, а проходящий мимо китаец произнес с улыбкой: "Добро пожаловать в Гонконг! У нас тут много таких сумасшедших"», такими фразами описал свой опыт Кутовой.

Блогер добавил, что во время поездки он также видел человека, который сидел у торгового центра и методично чертил в блокноте какие-то формулы, шепча себе под нос. Другой шел босиком по дороге, что-то выкрикивая на китайском, а третий ехал в вагоне метро, смотрел в одну точку и периодически громко смеялся.

По словам автора, никто из окружающих не обращал на этих людей никакого внимания.

«Это не был страх или брезгливость. Это была привычка. Обычная часть городского пейзажа», заключил он.

Ранее этот же тревел-блоргер описал Гонконг фразой «таких толп мигрантов, захвативших город, я нигде не видел». Он отметил, что во время прогулки по центру ему попалось на глаза множество женщин в мусульманской одежде.

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