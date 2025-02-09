«Напала сумасшедшая китаянка». Россиянин рассказал про поездку в Гонконг

Российский путешественник Алексей Кутовой побывал в Гонконге и признался, что за несколько дней в городе он видел десятки сумасшедших людей на улицах. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что в одном из туристических районов на него напала «сумасшедшая китаянка». Она была хозяйкой кафе и развесила картонки с предупреждениями, что фотографировать ее заведение строго запрещено. Россиянин не заметил эти таблички, обратив внимание лишь на красоту заведения, и начал снимать видео.

Вскоре из кафе выбежала местная жительница и начала кричать на путешественника.

« Я т и х о с к а з а л е й у с п о к о и т ь с я и о т о й т и , н о о н а я в н о н е д р у ж и л а с г о л о в о й . К а з а л о с ь , ч т о о н а д а ж е г о т о в а б ы л а у д а р и т ь м е н я ч е м - н и б у д ь . Я п е р е ш е л н а д р у г у ю с т о р о н у у л и ц ы , а п р о х о д я щ и й м и м о к и т а е ц п р о и з н е с с у л ы б к о й : " Д о б р о п о ж а л о в а т ь в Г о н к о н г ! У н а с т у т м н о г о т а к и х с у м а с ш е д ш и х " » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л с в о й о п ы т К у т о в о й .

Блогер добавил, что во время поездки он также видел человека, который сидел у торгового центра и методично чертил в блокноте какие-то формулы, шепча себе под нос. Другой шел босиком по дороге, что-то выкрикивая на китайском, а третий ехал в вагоне метро, смотрел в одну точку и периодически громко смеялся.

По словам автора, никто из окружающих не обращал на этих людей никакого внимания.

« Э т о н е б ы л с т р а х и л и б р е з г л и в о с т ь . Э т о б ы л а п р и в ы ч к а . О б ы ч н а я ч а с т ь г о р о д с к о г о п е й з а ж а » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее этот же тревел-блоргер описал Гонконг фразой «таких толп мигрантов, захвативших город, я нигде не видел». Он отметил, что во время прогулки по центру ему попалось на глаза множество женщин в мусульманской одежде.