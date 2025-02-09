Туристы рассказали, как ощущается зима в Египте

В Египте первая неделя февраля показала туристам, на что способна местная зима. Последние несколько дней были весьма контрастными – яркое солнце на голубом небе и холодный ветродуй. Сегодня днем в Хургаде было 20 °C, однако по ощущениям – порядка 13 градусов. В Шарм-эль-Шейхе такая же температура, только ветер потише.

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« Н е д е л я о ч е н ь х о л о д н а я б ы л а , м е р з н е м , х о д и м в х у д и в с е г д а , з а г о р а е м п о д п о л о т е н ц е м , о д н а к о у м у д р и л и с ь с г о р е т ь . С п и м н о ч ь ю п о д д в у м я о д е я л а м и , а в д в о е м в о о б щ е к л а с с н о » – т а к о п и с ы в а ю т с в о и в п е ч а т л е н и я р о с с и й с к и е т у р и с т ы в с о ц с е т я х .

Те, кто только прилетел, радуются, что, по прогнозам синоптиков, в последующие дни будет чуть теплее.

Скептики считают, что угодили на самую холодную неделю в году. При этом местные жители им отвечают, что это была самая теплая зима за последние несколько лет. В то время как одни россияне, судя по фото в пабликах, комфортно чувствовали себя в пуховиках, другие разгуливали по курортам в легких шортах и майках.

« П о с л е у р а л ь с к о й п о г о д ы н а м в о о б щ е н о р м » , – б о д р о з а я в и л и т у р и с т ы .

Что касается купания, то в воду забираются далеко не все отдыхающие, предпочитая подогреваемые бассейны, если они есть в отелях.

Ранее TourDom.ru писал, что ухудшение погоды в начале февраля было и в Турции. После теплых дней, когда туристы загорали в Анталье, в прошедшую неделю температура воздуха заметно снизилась – не выше 12–13 градусов, а в ночные часы – до 5 °C при сильных порывах ветра.