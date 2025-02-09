Туристы рассказали, как ощущается зима в Египте

В Египте туристы мерзнут на ветру, но щеголяют в майках
В Египте первая неделя февраля показала туристам, на что способна местная зима. Последние несколько дней были весьма контрастными – яркое солнце на голубом небе и холодный ветродуй. Сегодня днем в Хургаде было 20 °C, однако по ощущениям – порядка 13 градусов. В Шарм-эль-Шейхе такая же температура, только ветер потише.
«Неделя очень холодная была, мерзнем, ходим в худи всегда, загораем под полотенцем, однако умудрились сгореть. Спим ночью под двумя одеялами, а вдвоем вообще классно» – так описывают свои впечатления российские туристы в соцсетях.
Те, кто только прилетел, радуются, что, по прогнозам синоптиков, в последующие дни будет чуть теплее.
Скептики считают, что угодили на самую холодную неделю в году. При этом местные жители им отвечают, что это была самая теплая зима за последние несколько лет. В то время как одни россияне, судя по фото в пабликах, комфортно чувствовали себя в пуховиках, другие разгуливали по курортам в легких шортах и майках.
«После уральской погоды нам вообще норм», – бодро заявили туристы.
Что касается купания, то в воду забираются далеко не все отдыхающие, предпочитая подогреваемые бассейны, если они есть в отелях.
Ранее TourDom.ru писал, что ухудшение погоды в начале февраля было и в Турции. После теплых дней, когда туристы загорали в Анталье, в прошедшую неделю температура воздуха заметно снизилась – не выше 12–13 градусов, а в ночные часы – до 5 °C при сильных порывах ветра.