Кошка на борту боинга сорвала запланированный рейс

В Риме на борт Boeing 737 авиакомпании Ryanair проник безбилетник – во время предполетного осмотра салона незадолго до посадки пассажиров экипаж услышал мяуканье. Начались поиски животного – на это ушло 2 дня: вскрывали внутренние панели, пару раз видели хвостатого, но достать не смогли. В конце концов кошка, которая гуляет сама по себе, покинула самолет и невозмутимо удалилась.

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Все вздохнули с облегчением – животное могло как погибнуть, так и вызвать аварийную ситуацию на высоте 9–10 тыс. метров. Инцидент в аэропорту Фьюмичино создал проблемы туристам, авиакомпании и наземным службам. Рейс на Мальту был отложен, и пассажиры провели немало часов в ожидании смены борта.

После рекомендации официального представителя МИД России Марии Захаровой присмотреться к внутреннему туризму и посетить Торжок в Тверской области наши читатели делятся отзывами.

Лайнер отбуксировали на стоянку, где инженеры осматривали технические отсеки, снимая поочередно защитные панели. Все это не помогало – четырехлапый нарушитель не желал идти к людям и умудрялся перемещаться по внутренним полостям между электрооборудованием, трубопроводами и различной аппаратурой. Тогда кто-то предложил оставить открытым грузовой люк и дать возможность перепуганному животному найти выход самостоятельно.

ЧП вновь привлекло внимание к проблеме бродячих кошек в районе авиагавани. Сотрудники наземных служб неоднократно обращались к местным властям и в компанию ADR, которая управляет аэропортом, с просьбой найти решение, которое обеспечило бы безопасность животных и пунктуальность в расписании рейсов. Очевидно, что случайно забредший на территорию кот, испугавшись движения на взлетно-посадочной полосе, решил укрыться внутри самолета.

Ранее TourDom.ru писал, что на Азорских островах в Португалии Airbus A320 встал на прикол на 5 дней из-за 130 хомяков, которые в полете выбрались из клеток в грузовом отсеке и разбежались по укромным местам. Мелкие грызуны не ограничились беготней, они успели кое-что погрызть из начинки лайнера.