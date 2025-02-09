В Паттайе туриста из России обокрали, пока он купался в море

Отдыхавший в пятизвездочном отеле Renaissance Pattaya Resort & Spa в Паттайе россиянин И. Л. не мог себе представить, что на его вещи кто-то обратит внимание, когда он пошел купаться. И очень удивился, вернувшись из моря, когда не увидел своей сумочки для телефона и мелочей. Кроме ключ-карты от номера и смартфона Google Pixel 8, в ней также оказались водительские права, пара банковских карт и наличные.

По записям с камеры видеонаблюдения следователи составили картину произошедшего в районе На-Джомтьен. На немноголюдном участке пляжа напротив гостиницы к отдельно стоящему шезлонгу подбежал неизвестный. Очевидно, что до этого он наблюдал за происходящим на берегу и выискивал оставленные без присмотра вещи. Схватив с маленького столика ценности туриста, он бросился наутек.

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Находящиеся на террасе отеля постояльцы не сразу поняли, что произошло. Зато бдительность проявил уборщик, который с метлой и совком для мусора попытался остановить вора. Но тот оказался проворнее и сумел убежать. Однако на камерах засветился номер белого пикапа, на котором затем уехал злоумышленник.

Несколько дней понадобилось следователям, чтобы вычислить его местонахождение и задержать. 40-летний таец не смог объяснить мотивы своего поступка, но явно рассчитывал на более солидную добычу. Злоумышленнику нужны были средства на приобретение наркотиков, при обыске у него обнаружили следы синтетического одурманивающего средства.

Теперь джентльмену удачи предъявлены обвинения в краже чужого имущества и нарушении законодательства Таиланда по наркотикам. Россиянин же посетил отделение полиции, чтобы поблагодарить сотрудников за возвращение похищенного.

Ранее TourDom.ru писал, что 60-летний российский турист стал жертвой двух трансгендеров. Дружелюбные тайцы остановились у отеля и затеяли разговор. Один из них даже приобнял потерявшего дар речи мужчину. Когда шок прошел, то рядом не оказалось ни навязчивой парочки, ни золотой цепочки на шее.