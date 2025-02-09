Эксперт посоветовал туристам ответственно планировать отдых в Турции

Генконсул России в Анталье Сергей Ветрик призвал россиян ответственно планировать отдых в Турции и не злоупотреблять алкоголем. Он призвал учитывать все факторы риска перед поездками, чтобы избежать проблем и трагедий.

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Ветрик подчеркнул, что необходимо учитывать хронические заболевания и воздействие жаркого климата на здоровье, соблюдать ограничения, в том числе при употреблении алкоголя, не совершать без сопровождения гидов небезопасные прогулки в горы и лес, покупать услуги только у проверенных фирм.

Также Ветрик призвал граждан РФ перед всеми поездками оформлять медицинский страховой полис в крупной компании с повышенным покрытием. В Турции стоимость медуслуг может достигать десятков тысяч долларов, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что названа страна с самым доступным безвизовым направлением для россиян. Турист из России раскритиковал красоту Японии.