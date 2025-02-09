Как доехать до Абхазии на машине в 2025 году

Абхазия — это место, где горы обнимают море, а гостеприимство местных жителей согревает даже в дождь. И туда можно поехать не только летом, но и зимой или весной. Сколько стоит поездка в Абхазию на автомобиле, где лучше всего ночевать, как не застрять на границе и сделать так, чтобы поездка не превратилась в квест «выживание на трассе» — в материале NEWS.ru.

По какой дороге ехать в Абхазию

Если ехать в Абхазию из Москвы, то значительная часть пути пройдет по трассе М-4 «Дон». Большинство ее участков платные, а разрешенная максимальная скорость даже зимой составляет 90–110 км/ч (летом — быстрее). М-4 «Дон» постоянно модернизируется — старые участки обновляют, расширяют, добавляют освещение, убирают пешеходные переходы. Например, в прошлом году платными стали два важных участка в Воронежской и Ростовской областях: 741–893 км и 893–933 км трассы. А в 2023 году был запущен платный обход Аксая в Ростовской области, что сделало путь из Москвы до Черного моря чуть быстрее.

Если ехать на автомобиле из Москвы, то путь в Абхазию будет проходить по такому маршруту:

Москва → Воронеж → Ростов-на-Дону → Краснодар → Джубга → Сочи → Адлер → граница Псоу → Сухум (или другие точки в Абхазии).

Путь до Абхазии можно разделить на три большие участка. Первый — от Москвы до Краснодара — самый большой по расстоянию, но и самый простой для водителя. Здесь нужно ехать в основном по платным участкам М-4 «Дон». После Краснодара идет более сложная горная дорога (она уже бесплатная) до поселка Джубга на побережье Черного моря.

А далее водителя ждет настоящее испытание: узкий серпантин в горах с пешеходными переходами, периодическим ограничением скорости 20–40 км/ч, грузовиками и ремонтными работами. От Джубгы до Сочи порядка 170 км, однако в пути можно провести 6–8 часов.

Сколько нужно ночевок на пути от Москвы до Абхазии

Общий пробег из Москвы будет около 1800 км, а навигаторы говорят, что этот путь можно проехать за 22 часа. Однако нужно учитывать — навигаторы указывают так называемое чистое время, без учета остановок на заправку, обед и отдых. А отдых во время дальних поездок на автомобиле всегда нужен — если вы начинаете часто зевать или «клевать носом», то надо остановиться в зоне отдыха на 10–20 минут и просто полежать с закрытыми глазами.

Если ехать из Москвы, то ночевку лучше планировать в Ростове-на-Дону, станице Павловская или в Краснодаре. Благодаря этому можно будет преодолеть самые сложные горные участки пути от Джубгы до Сочи в светлое время суток. А можно сделать маршрут более расслабленным и интересным. И запланировать две остановки по пути, например, в Воронеже, Краснодаре или Туапсе. А еще можно пару дней провести в районе Сочи — погулять в самом городе или съездить в горы покататься на лыжах.

Совет: ищите гостиницы на агрегаторах, однако не стесняйтесь звонить отелям напрямую — иногда в этом случае цена может быть на 20–30% ниже. Но в среднем одна ночевка стоит около пяти тысяч рублей.

Что нужно на границе

Граница Россия — Абхазия находится рядом с Адлером, который вплотную примыкает к Сочи. На машине от центра Адлера (если нет пробок) до границы можно доехать всего за 10 минут. А затем от границы до города Гагры — за 20–30 минут, до Пицунды — за 40–50 минут, а до Сухума — за 1,5 часа.

Зимой и весной больших очередей на границе обычно не бывает, а от водителя требуется только паспорт, документы на автомобиль и страховка. Виза гражданам России не нужна. При этом лучше использовать российский паспорт, куда не ставят штамп о въезде в Абхазию. А вот в заграничный паспорт печать ставят. И если вы потом поедете в Грузию, а пограничник заметит абхазский штамп, то могут быть проблемы.

Еще потребуется страховка на автомобиль — российское ОСАГО в Абхазии не действует. Купить абхазский полис можно на границе, а можно приобрести онлайн. Цена на 15 дней для легкового автомобиля — 1000 рублей, на 30 дней — 1500 рублей, а на 3 месяца — 2500 рублей.

Сколько стоит путешествие на автомобиле в Абхазию

Помимо отелей и страховки при планировании поездки нужно учитывать еще две важные статьи расходов.

Первая — это топливо. Если ехать на кроссовере с бензиновым двигателем, то, учитывая горные серпантины и скоростные участки на шоссе, средний расход топлива будет около 10 л на 100 км пути. От Москвы до Сухума и обратно — около 3600 км. А учитывая, что в конце января 95-й бензин в Центральном федеральном округе стоил 61,43 руб. за литр, то на маршрут до столицы Абхазии и обратно уйдет чуть больше 22 тысяч рублей.

Еще одна заметная часть расходов — это платные трассы. Проезд по М-4 «Дон» из Москвы до Краснодара в одну сторону стоит 4250 рублей, если ехать в понедельник — четверг, и 5110 рублей, если с пятницы по воскресенье или в праздники. Обратно — столько же.

Если ехать в Абхазию из Санкт-Петербурга, то к этим тратам нужно еще прибавить еще стоимость проезда по трассе М-11 «Нева» до Москвы (отдельно придется заплатить за трассу от Солнечногорска до столицы), траты на бензин, а также дополнительные ночевки (первый раз по пути в Абхазию можно остановиться, например, в городе Ельце или в Воронеже, а вторую остановку делать в Краснодаре или уже в районе Черного моря).

Траты на поездку в Абхазию на автомобиле из Москвы и обратно

Платная дорога: 9360 рублей

Топливо: 22 114 рублей

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей

Страховка на 14 дней: 1000 рублей

Итого: 42 474 рубля.

Траты на поездку в Абхазию на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно

Платная дорога: 18 470 рублей

Топливо: 30 715 рублей

Отель по дороге (четыре ночи): 20 000 рублей

Страховка на 14 дней: 1000 рублей

Итого: 70 185 рублей.

Можно ли прилететь в Абхазию на самолете или доехать на поезде

В начале 2025 года до Абхазии на самолете не долететь. Однако уже 1 мая полеты могут возобновиться — об этом недавно заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, сейчас идет реконструкция аэропорта Сухума и скоро он сможет принять первый рейс (расположенный в 18 км от Сухума аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны)

Пока же можно долететь только на российского Адлера, а затем пересесть на такси или автобус. Один билет на самолет из Москвы или Санкт-Петербурга стоит обычно 20–30 тыс. рублей в зависимости от авиакомпании и даты покупки (чем раньше — чем дешевле). Таким образом, билеты на четверых обойдутся в 80–120 тыс. рублей. Плюс к этому нужно прибавить стоимость трансфера до Абхазии (около 6–8 тыс. рублей), а также траты на путешествие по Абхазии.

Еще один вариант добраться до Абхазии — поезд (из Москвы он идет сутки и еще 14 часов). Билет в купе стоит около 10 тыс. рублей, а в плацкарте — около 6 тысяч. То есть на четверых расходы на поездку туда-обратно в купе составят 80 тысяч. Но нужно помнить — летом и в праздники билеты на поезд раскупают быстро.