Япония: сравнение городов, традиционная кухня и самый низкий турсезон

Япония — страна, которая поражает контрастами. Однако у путешественников, особенно впервые посещающих Страну восходящего солнца, часто встает вопрос: когда лучше ехать, какие города выбрать и что обязательно попробовать из японской кухни? «‎Рамблер» постарался разобраться по порядку.

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Когда лучше ехать в Японию?

Погода в Японии сильно зависит от региона, но туристический сезон в целом можно разделить на четыре периода.

Весна (март – май):

Лучший период для любителей цветущей сакуры (ханами).

Комфортная температура (+15…+22°C);

Высокий туристический поток — бронировать отели и билеты лучше за несколько месяцев;

Дорогие перелеты и гостиницы, так как это самый популярный сезон.

Лето (июнь – август):

В июне – июле проходит сезон дождей (цую), особенно в Токио и Киото;

Август — лучшее время для традиционных японских фестивалей (мацури) и знаменитых фейерверков;

Очень жарко и влажно (+30°C и выше), особенно в мегаполисах;

Идеально для посещения холодного Хоккайдо, где летом комфортный климат.

Осень (сентябрь – ноябрь):

Природа покрывается яркими осенними красками (момидзи);

Оптимальная температура (+18…+25°C), мало дождей;

Туристов меньше, чем весной, но осенью проходит много культурных мероприятий.

Зима (декабрь – февраль):

На острове Хоккайдо лучшие горнолыжные курорты Азии;

В Киото и Токио зимой тоже красиво, но прохладно (+5…+10°C);

Великолепные горячие источники (онсэны);

Отличный период для тех, кто хочет избежать толп туристов.

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Какой город выбрать?

Япония многогранна, и выбор города зависит от целей поездки.

1. Токио — футуристический мегаполис

Подходит для любителей урбанистики, технологий и ночной жизни.

Лучший вариант для тех, кто хочет увидеть Японию будущего;

Небоскребы, неоновые улицы и культовые районы (Сибуя, Синдзюку, Гиндза, Акихабара);

Музеи, шопинг, аниме, роботизированные кафе и технологичные развлечения;

Можно чередовать с дневными поездками в Никко или Хаконэ.

2. Киото — древняя столица и самурайский дух

Подходит для медитативных прогулок, изучения храмов и традиционной культуры.

Более спокойный и традиционный город, полный храмов и садов;

Здесь находятся знаменитые достопримечательности: Золотой павильон, бамбуковый лес Арасияма, квартал гейш Гион;

Хороший выбор для знакомства с историей и культурой Японии.

3. Осака — гастрономическая столица Японии

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Подходит для любителей вкусной еды и неформальной атмосферы.

Более расслабленный и дружелюбный город, чем строгий Токио;

Известен ночной жизнью и традиционной местной кухней;

Крупный торговый район Дотонбори, яркие неоновые вывески и улицы, полные ресторанов;

Удобное расположение — легко добраться до Киото, Нары и Кобе.

4. Хоккайдо — природа северной Японии

Подходит для тех, кто любит природу, горы и неспешный отдых.

Зимой — идеальное место для горнолыжного отдыха;

Летом — поля лаванды и вулканические горячие источники;

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5. Нара — древний город с оленями

Подходит для любителей истории и уникальных природных достопримечательностей.

Здесь находится огромная статуя Будды и старинные храмы;

В парке Нары свободно гуляют сотни оленей, которых можно покормить;

Находится в 40 минутах от Киото и Осаке — идеальный вариант для однодневной поездки.

Что попробовать в Японии?

Японская кухня не ограничивается суши и роллами. В каждом регионе свои уникальные блюда.

суши и сашими (Саппоро) — считается, что там вкуснейшие суши страны,

рамэн (Фукуока, Токио, Осака) — три главных вида: тонкоцу (свиной бульон), мисо-рамэн и сёю-рамэн,

мраморная говядина вагю (Кобе) — самое нежное мясо в мире, которое буквально тает во рту,

такояки (Осака) — жареные шарики с осьминогом, хрустящие снаружи и мягкие внутри,

окономияки (Осака, Хиросима) — японский «блинчик» с мясом, морепродуктами и капустой,

— японский «блинчик» с мясом, морепродуктами и капустой, дангo (Киото) — сладкие рисовые шарики на шпажке, подающиеся с соевым сиропом,

саке (Ниигата, Киото) — знаменитый рисовый алкогольный напиток,

Япония — это место, где можно жить несколько лет и все равно не увидеть всего. Но даже одно путешествие оставит впечатления на всю жизнь.

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