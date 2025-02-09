Стало известно, сколько российских туристов прошло через пункт Хуньчунь

В январе на автомобильном пункте пропуска Хуньчунь, который граничит с МАПП Краскино, был отмечен большой рост количества туристов, прибывающих из Приморья. По данным телеканала Яньбянь-Корейского автономного округа, число въезжающих людей из края составило более 11 тысяч.

© runews24.ru

Как сообщает телеканал, пункт пропуска увеличил время работы, это создало более комфортные условия для путешественников.

Многие граждане России приезжают в Хуньчунь и Яньцзи не только для отдыха, но и в рамках гуманитарных обменов. Особенно популярными среди туристов является парк динозавров в Яньцзи и «Остров Восток» в Хуньчуне.

Напомним, что российским путешественникам ограничили доступ к оплате банковскими картами в Турции. Роспотребнадзор нашел десятки нарушений в туристических локациях Дагестана.