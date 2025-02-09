Стало известно, сколько российских туристов прошло через пункт Хуньчунь

11 тысяч российских туристов прошло через пункт пропуска Хуньчунь
В январе на автомобильном пункте пропуска Хуньчунь, который граничит с МАПП Краскино, был отмечен большой рост количества туристов, прибывающих из Приморья. По данным телеканала Яньбянь-Корейского автономного округа, число въезжающих людей из края составило более 11 тысяч.
Как сообщает телеканал, пункт пропуска увеличил время работы, это создало более комфортные условия для путешественников.
Многие граждане России приезжают в Хуньчунь и Яньцзи не только для отдыха, но и в рамках гуманитарных обменов. Особенно популярными среди туристов является парк динозавров в Яньцзи и «Остров Восток» в Хуньчуне.
Напомним, что российским путешественникам ограничили доступ к оплате банковскими картами в Турции. Роспотребнадзор нашел десятки нарушений в туристических локациях Дагестана.