Чем туристов привлекают ретриты по сексуальному здоровью

Об исследовании тела и интимных желаний было не принято говорить десятилетиями, но сегодня это стало актуальной темой не только в кабинете сексолога, но и при планировании отпуска. Курорты в самых красивых точках планеты запускают программы по так называемому сексуальному благополучию (sexual wellness), призванные помочь участникам раскрыть свои тайные предпочтения, избавиться от стыда в постели и улучшить отношения с партнером. Эксперты индустрии заявляют, что отдых, направленный на сексуальное оздоровление, едва ли не главный тренд у сегодняшних путешественников. Что происходит за закрытыми дверьми сексуальных ретритов и приносят ли они пользу — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Почему люди внезапно озаботились качеством своей интимной жизни?

« Я р а с с м а т р и в а ю с е к с у а л ь н о е б л а г о п о л у ч и е к а к п у т ь к с е к с у а л ь н о й а у т е н т и ч н о с т и , с в о б о д е и у д о в о л ь с т в и ю . Э т о б о л ь ш е , ч е м п р о с т о ф и з и ч е с к и й а к т , — о н о п о д р а з у м е в а е т с в я з ь с с о б о й , с а м о у в а ж е н и е и п р и н я т и е с о б с т в е н н о й с е к с у а л ь н о с т и . В е д ь с е к с у а л ь н о е у д о в л е т в о р е н и е , п о с у т и , в о м н о г о м в е д е т к а к к у с п е х у в о т н о ш е н и я х , т а к и к п с и х о л о г и ч е с к о м у з д о р о в ь ю » , — объясняет клинический психолог, сексолог, доктор Карен Герни.

Несмотря на все плюсы — от укрепления иммунной системы и улучшения сна до снижения стресса — долгие годы эта тема оставалась стигматизированной.

« В н а ш е м с о з н а н и и с е к с ч а с т о с в я з а н с о с т ы д о м . Н а м п р о д а ю т и д е ю , ч т о э т о л е г к о м ы с л е н н о е з а н я т и е , к о т о р о е к а с а е т с я т о л ь к о н а ш е г о т е л а . Р а с с м а т р и в а я е г о к а к н е ч т о о т д е л ь н о е о т н а ш е й л и ч н о с т и , м ы и г н о р и р у е м е г о в а ж н о с т ь . И з - з а э т о г о м н о г и е л ю д и н е п р и л а г а ю т у с и л и й к у л у ч ш е н и ю с в о е й и н т и м н о й ж и з н и т а к , к а к о н и д е л а ю т э т о в д р у г и х с ф е р а х , т а к и х к а к к а к р а б о т а и л и с п о р т » , — г о в о р и т в р а ч .

Однако из-за ограничений на физическое взаимодействие, которые вводились в период пандемии коронавируса, многие начали искать новые способы поддержания сексуального здоровья. Так, например, исследование Института Кинси показало, что каждый пятый человек расширил свой «сексуальный репертуар», освоив секстинг, разные виды массажа и новые позы. А сервис по продаже бьюти-товаров Cult Beauty заявил об увеличении количества поисковых запросов sexual wellness на 850 процентов по сравнению с доковидными временами.

до $55 млрд вырастет мировой рынок сексуального благополучия к 2028 году

Как выглядит путешествие, направленное на сексуальное благополучие?

Тенденция проникла и в индустрию туризма — появилась новая концепция путешествий. Сексуальные оздоровительные ретриты представляют собой безопасное пространство для исследования своей сексуальности. Мероприятия, которые сегодня организуются в самых красивых точках мира, включают в себя разные программы, в том числе секс-коучинг и эротический массаж. При этом ведущий практики предварительно обсуждает с участниками их личные границы, желания и представления о собственном теле.

Отели по всему миру теперь запасаются любовными наборами так же, как солеными орешками в мини-баре Conde Nast Traveler

При этом эксперты отмечают, что в целом любой отдых, направленный на расслабление, позволяет снизить уровень стресса и дает возможность наладить связь со своим телом с помощью йоги или дыхательных упражнений. А совместные занятия с партнером (при его наличии) тоже будут способствовать сексуальному благополучию — даже если интим не является основной целью поездки.

« О д н о и з г л а в н ы х п р е и м у щ е с т в р е т р и т а — в ы х о д з а п р е д е л ы с о б с т в е н н о г о п р о с т р а н с т в а . И д л я м н о г и х э т о м о ж е т с т а т ь и д е а л ь н о й в о з м о ж н о с т ь ю п о п р о б о в а т ь ч т о - т о н о в о е в с в о е й с е к с у а л ь н о й ж и з н и . А п о с л е п о е з д к и с т о и т з а д а т ь с я в о п р о с о м : к а к я б у д у э т о д е л а т ь , к о г д а в е р н у с ь д о м о й и ж и з н ь с н о в а в о й д е т в п р и в ы ч н о е р у с л о » , — с о в е т у е т д о к т о р Г е р н и .

В 2024 году Conde Nast Traveler включил сексуальное благополучие в число главных трендов в индустрии путешествий

Сексолог Сюзанна Вайс считает, что туристы все чаще отдают предпочтение подобным поездкам, чтобы снять напряжение и избавиться от неудовлетворенности своей сексуальной жизнью. По ее мнению, сегодня многие пары сталкиваются со стрессом из-за работы или воспитания детей, вследствие чего теряют связь, которая была у них в начале отношений. А подобные мероприятия, в свою очередь, помогут решить эту проблему.

Где находится лучший ретрит?

Издание США. Здесь секс-коуч Линди Риверс заведует тремя направлениями, два из которых предназначены для участников любого пола и еще одно — исключительно для женщин.

Первый курс под названием Optimize Your Sex Life («Оптимизируйте свою сексуальную жизнь») помогает «студентам» обнаружить, что на самом деле мотивирует их партнеров в постели — даже если они никогда не говорили об этом вслух. По словам Риверс, занятия способствуют установлению более доверительных отношений в парах и дают навыки, которые можно использовать как в отеле, так и дома.

$125 стоит одно групповое занятие по программе Optimize Your Sex Life

На другом направлении мужчины и женщины обучаются контакту с собой, в то время как третий, женский курс, раскрывает детали того, как женское тело «обрабатывает спонтанное и ответное желание».

« Я с о с р е д о т о ч е н а н а т о м , ч т о б ы п о д а р и т ь л ю д я м и н с т р у м е н т ы и и н ф о р м а ц и ю , н е о б х о д и м ы е д л я п о н и м а н и я с е б я и р а з в и т и я л ю б о п ы т с т в а . Т а к и м о б р а з о м в б у д у щ е м о н и с м о г у т в о п л о т и т ь ж е л а е м у ю с е к с у а л ь н у ю ж и з н ь и р о м а н т и ч е с к и е о т н о ш е н и я в р е а л ь н о с т ь . П р и э т о м к а ж д ы й ч е л о в е к и м е е т с о б с т в е н н о е п р е д с т а в л е н и е о х о р о ш е й и н т и м н о й ж и з н и , и я в с е г д а э т о у ч и т ы в а ю » , — к о м м е н т и р у е т Л и н д и Р и в е р с .

Куда еще можно поехать на практики?

В Мексику. Сексуальное благополучие — одна из опций в меню слитного курорта SHA Mexico, который открылся в прошлом году в Коста-Мухерес и работает по системе «все включено». На его территории — 35 частных резиденций и 100 номеров, а также собственная оздоровительная клиника.

По прибытии каждый гость бесплатно получает комплексную оценку физического, эмоционального и психического здоровья, а затем на основе своих результатов выбирает одну из четырех программ лечения. При этом желающие улучшить сексуальный аспект жизни могут заказать дополнительные медицинские процедуры, например, ударно-волновую терапию при эректильной дисфункции для мужчин или сеансы физиотерапии, укрепляющие мышцы тазового дна для женщин.

« С е к с у а л ь н о е з д о р о в ь е м е н я е т с я с в о з р а с т о м , о д н а к о п р и к о м п л е к с н о м м е д и ц и н с к о м п о д х о д е э т и и з м е н е н и я м о ж н о р е а л ь н о к о н т р о л и р о в а т ь » , — Д ж е й р О л и в а р е с , д и р е к т о р к л и н и к и в S H A M e x i c o .

А основательница программы Back To The Body («Возвращение к телу») Памела Мэдсен оттачивала свой метод на протяжении десяти лет, и теперь он включает в себя сеансы работы с телом «для определения желания и преодоления стыда» под чутким руководством интим-коучей. «Это не школа секса — это школа саморазвития», — гласит описание ретритов, которые проходят в Италии, Франции, Мексике и США.

Исследование, опубликованное в издании Journal of Sexual and Relationship Therapy показало, что участники программы заявляют о значительных улучшениях в восприятии своего тела, возбуждении и удовлетворении. Более того, 95 процентов из них бронируют повторное путешествие.

Почему некоторые программы терпят крах?

В начале 2024 года роскошный курорт Relais & Chateaux для взрослых на гавайском острове Мауи тоже предложил пакет сексуального оздоровления, однако отказался предоставлять услуги всего несколько недель спустя. Программа называлась Intimate Connections Tantra Experience («Интимные связи и тантрический опыт») и включала в себя 90-минутный индивидуальный сеанс под руководством тантрического практика.

Согласно описанию, в рамках сессии проводились «плавные дыхательные упражнения и синхронизированные с ними движения, направленные на создание священного пространства, где есть место уязвимости, доверию и эмоциональным исследованиям». На просьбу журналистов рассказать о причине закрытия занятий, представители курорта ответили отказом.

Сексолог Сюзанна Вайс добавляет, что некоторые ретриты прекратили свою деятельность, поскольку их программы не подразумевали ничего, кроме дорогостоящего номера и комплекта секс-игрушек.

« В с е д е л о в м а р к е т и н г е , — с ч и т а е т о н а . — И н о г д а э т о м о ж е т б ы т ь п р о с т о ш а р л а т а н с т в о м » .

По мнению эксперта, лучший способ оценить программу — напрямую связаться с организаторами и потребовать полное и подробное описание всех практик. А когда поездка уже забронирована, путешественникам важно отправиться туда без каких-либо психологических ограничений и с желанием работать над собой.