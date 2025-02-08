В Госдуме рассказали, чем отличается туризм в России и ЕС

В Госдуме раскрыли, чем отличается туризм в России и ЕС
Российским курортам не грозит перенасыщение туристами, так как страна обладает большой территорией, в отличие от Европы, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Кроме того, новые курортные зоны на морской ривьере изначально строятся под массовый туризм, тогда как в европейских странах, наоборот, стремятся ограничить турпотоки. Так эксперт прокомментировал очередное мероприятие Европейской комиссии, посвященное чрезмерному туризму.
Жители крупных, и не только, туристических центров выступают за сокращение турпотоков. Самый яркий пример — Испания, где регулярно проходят митинги против последствий масштабного туризма. Местные жители возмущены ростом цен на жилье, снижением экологической ситуации, общим удорожанием услуг и товаров. Но если выгнать всех туристов или даже часть, то возникает существенное проседание экономики. Ведь туристический сектор еще и градообразующий, — напомнил собеседник.
По его словам, возможности решить сразу две задачи нет. Туристический потенциал Европы, как считает Тарбаев, исчерпал себя. У большинства отдыхающих единый запрос: море и солнце, поэтому развести турпотоки не получится. «Депрессивные» уголки ЕС из-за этого не поднимешь, уверен эксперт.
Как подтверждение — массовое закрытие отелей в исторически курортных зонах Баден-Бадена и Карловых Вар. Российские туристы там больше не отдыхают. Европейцам они не интересны, опять же в силу массового спроса на море, пляжи и солнце, — заключил собеседник.