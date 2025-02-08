В Госдуме раскрыли, чем отличается туризм в России и ЕС

Российским курортам не грозит перенасыщение туристами, так как страна обладает большой территорией, в отличие от Европы, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Кроме того, новые курортные зоны на морской ривьере изначально строятся под массовый туризм, тогда как в европейских странах, наоборот, стремятся ограничить турпотоки. Так эксперт прокомментировал очередное мероприятие Европейской комиссии, посвященное чрезмерному туризму.

В Госдуме рассказали, чем отличается туризм в России и ЕС
© РИА Новости
Жители крупных, и не только, туристических центров выступают за сокращение турпотоков. Самый яркий пример Испания, где регулярно проходят митинги против последствий масштабного туризма. Местные жители возмущены ростом цен на жилье, снижением экологической ситуации, общим удорожанием услуг и товаров. Но если выгнать всех туристов или даже часть, то возникает существенное проседание экономики. Ведь туристический сектор еще и градообразующий, напомнил собеседник.

По его словам, возможности решить сразу две задачи нет. Туристический потенциал Европы, как считает Тарбаев, исчерпал себя. У большинства отдыхающих единый запрос: море и солнце, поэтому развести турпотоки не получится. «Депрессивные» уголки ЕС из-за этого не поднимешь, уверен эксперт.

Как подтверждение массовое закрытие отелей в исторически курортных зонах Баден-Бадена и Карловых Вар. Российские туристы там больше не отдыхают. Европейцам они не интересны, опять же в силу массового спроса на море, пляжи и солнце, заключил собеседник.