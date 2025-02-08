В Госдуме рассказали, чем отличается туризм в России и ЕС

Российским курортам не грозит перенасыщение туристами, так как страна обладает большой территорией, в отличие от Европы, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Кроме того, новые курортные зоны на морской ривьере изначально строятся под массовый туризм, тогда как в европейских странах, наоборот, стремятся ограничить турпотоки. Так эксперт прокомментировал очередное мероприятие Европейской комиссии, посвященное чрезмерному туризму.

Ж и т е л и к р у п н ы х , и н е т о л ь к о , т у р и с т и ч е с к и х ц е н т р о в в ы с т у п а ю т з а с о к р а щ е н и е т у р п о т о к о в . С а м ы й я р к и й п р и м е р — И с п а н и я , г д е р е г у л я р н о п р о х о д я т м и т и н г и п р о т и в п о с л е д с т в и й м а с ш т а б н о г о т у р и з м а . М е с т н ы е ж и т е л и в о з м у щ е н ы р о с т о м ц е н н а ж и л ь е , с н и ж е н и е м э к о л о г и ч е с к о й с и т у а ц и и , о б щ и м у д о р о ж а н и е м у с л у г и т о в а р о в . Н о е с л и в ы г н а т ь в с е х т у р и с т о в и л и д а ж е ч а с т ь , т о в о з н и к а е т с у щ е с т в е н н о е п р о с е д а н и е э к о н о м и к и . В е д ь т у р и с т и ч е с к и й с е к т о р е щ е и г р а д о о б р а з у ю щ и й , — н а п о м н и л с о б е с е д н и к .

По его словам, возможности решить сразу две задачи нет. Туристический потенциал Европы, как считает Тарбаев, исчерпал себя. У большинства отдыхающих единый запрос: море и солнце, поэтому развести турпотоки не получится. «Депрессивные» уголки ЕС из-за этого не поднимешь, уверен эксперт.