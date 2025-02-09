«Перенесло в детство в России». Тревел-блогер описала рынок в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и зашла на местный вещевой рынок. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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« К о г д а я у в и д е л а м е к с и к а н с к и е в е щ е в ы е р ы н к и , м е н я п е р е н е с л о в д е т с т в о в Р о с с и и . П о м н и т е э т и ч е р н ы е ж е л е з н ы е т о р г о в ы е р я д ы , з а в а л е н н ы е о д е ж д о й , м а н е к е н ы в н е л е п ы х н а р я д а х , п р о д а в ц ы , з а з ы в а ю щ и е к у п и т ь " л у ч ш е е к а ч е с т в о и з Турции"? Все это я отлично помню из 1990-х и 2000-х», — такими фразами описала увиденное россиянка.

По словам автора публикации, в этой латиноамериканской стране рынки процветают. Местные жители не стесняются покупать там одежду, смело торгуются и ведут себя так, будто это самый обычный способ обновить гардероб.

Ершова добавила, что в отличие от России, где вещевые рынки — это пережиток прошлого, в Мексике они представляют собой часть культуры.

« М е к с и к а н с к и е п р о д а в ц ы п о л н ы э н е р г и и , г р о м к о з а з ы в а ю т , к л и е н т ы о б с у ж д а ю т ц е н ы , а р я д о м к т о - т о ж а р и т м я с о , с о з д а в а я а т м о с ф е р у п р а з д н и к а . Т у т п р я м в е с е л о » , — п р и з н а л а с ь п у т е ш е с т в е н н и ц а .

Ранее эта же тревел-блогерша назвала основные сходства между мексиканцами и своими соотечественниками. В частности, она обратила внимание на общую неприязнь мексиканцев и русских к американцам.