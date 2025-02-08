Финляндия не смогла найти замену туристам из России
Финляндия из-за разрыва отношений с Россией теряет 800 тыс. туристов в год. Местная гостиничная отрасль не способна компенсировать этот разрыв при помощи гостей из других стран, заявил посол в Хельсинки Павел Кузнецов.
В интервью РИА «Новости» он отметил, что особенно от происходящего страдает восток Финляндии. В этой части государства только 15% предпринимателей ожидают, что в ближайшем будущем их бизнес-показатели улучшатся, отметил посол.
По словам Кузнецова, до коронавирусной пандемии граждане России тратили в Финляндии примерно 600 млн евро каждый год. Сейчас же в целом экономика страны находится в рецессии. В прошлом году государственный ВВП, по предварительной информации, упал на 0,5%. И во многом это связано именно с разрывом отношений с Москвой, подчеркнул дипломат.
Последний работающий погранпереход на российской границе Финляндия закрыла 30 ноября 2023 года. Финские власти говорили – такое решение вызвано ситуацией с наплывом мигрантов из стран Азии и Африки.
По данным СМИ, на встрече представителей пограничных структур двух стран в начале осени обсуждалось снятие пограничных ограничений. Произойти это якобы может не позднее конца февраля. Некоторые пользователи чатов, посвященных поездкам в Финляндию, новость о возможном открытии границы встретили с оптимизмом. Комментарии были эмоциональны:
«Надежда!», «Я, когда это прочитал, от радости запрыгал», «Скрестили пальцы».
Однако до сих пор границы остаются закрытыми.