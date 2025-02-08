Финляндия не смогла найти замену туристам из России

Финляндия из-за разрыва отношений с Россией теряет 800 тыс. туристов в год. Местная гостиничная отрасль не способна компенсировать этот разрыв при помощи гостей из других стран, заявил посол в Хельсинки Павел Кузнецов.

В интервью РИА «Новости» он отметил, что особенно от происходящего страдает восток Финляндии. В этой части государства только 15% предпринимателей ожидают, что в ближайшем будущем их бизнес-показатели улучшатся, отметил посол.

По словам Кузнецова, до коронавирусной пандемии граждане России тратили в Финляндии примерно 600 млн евро каждый год. Сейчас же в целом экономика страны находится в рецессии. В прошлом году государственный ВВП, по предварительной информации, упал на 0,5%. И во многом это связано именно с разрывом отношений с Москвой, подчеркнул дипломат.

Последний работающий погранпереход на российской границе Финляндия закрыла 30 ноября 2023 года. Финские власти говорили – такое решение вызвано ситуацией с наплывом мигрантов из стран Азии и Африки.

По данным СМИ, на встрече представителей пограничных структур двух стран в начале осени обсуждалось снятие пограничных ограничений. Произойти это якобы может не позднее конца февраля. Некоторые пользователи чатов, посвященных поездкам в Финляндию, новость о возможном открытии границы встретили с оптимизмом. Комментарии были эмоциональны:

« Н а д е ж д а ! » , « Я , к о г д а э т о п р о ч и т а л , о т р а д о с т и з а п р ы г а л » , « С к р е с т и л и п а л ь ц ы » .

Однако до сих пор границы остаются закрытыми.