В Израиле рассказали, как они планируют удвоить поток туристов из РФ

Власти Израиля намерены увеличить в два раза туристический поток из России, вернув его на уровень до обострения в регионе. Для этого уже готовится широкий комплекс мер поддержки индустрии, включая новые предложения для россиян, заявил ТАСС директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ Владимир Шкляр.

" 2 0 2 4 г о д б ы л о ч е н ь н е п р о с т ы м д л я И з р а и л я и , к о н е ч н о , э т о о т р а з и л о с ь н а т у р и с т и ч е с к о м п о т о к е . С е й ч а с с и т у а ц и я в с т р а н е и з м е н и л а с ь в л у ч ш у ю с т о р о н у . П р и б л а г о п р и я т н о м с ц е н а р и и , м ы р а с с ч и т ы в а е м , ч т о т у р и с т и ч е с к и й п о т о к в е р н е т с я к п о к а з а т е л я м 2 0 2 3 г о д а и п о с т е п е н н о б у д е т с т р е м и т ь с я к д о п а н д е м и й н о м у у р о в н ю , к о г д а к о л и ч е с т в о п у т е ш е с т в е н н и к о в и з Р Ф с о с т а в л я л о б о л е е 3 0 0 т ы с . ч е л о в е к " , - у к а з а л о н .

Согласно статистике на сайте Министерства туризма Израиля, поток туристов из России в 2024 году снизился вдвое по сравнению с 2023 годом (со 158,5 тыс. до 72,6 тыс. человек).

Другим вызовом для индустрии была пандемия COVID-19. Директор представительства Минтуризма напомнил, что до коронавируса особенной популярностью среди туристов из РФ пользовался израильский город-курорт Эйлат.

" И з 1 0 0 п р я м ы х р е й с о в в н е д е л ю в И з р а и л ь в в ы с о к и й с е з о н о к о л о 2 0 б ы л и в Э й л а т " , - д о б а в и л Ш к л я р .

По его словам, в 2019 году представители российских авиакомпаний выделяли этот курорт в качестве одного из самых популярных запросов клиентов и "первым направлением на Ближнем Востоке".

" В с е г о в с е з о н е с 2 0 1 9 п о 2 0 2 0 г о д к о н с о л и д а т о р ы р е й с о в п е р е в е з л и в Э й л а т б о л е е 2 2 т ы с . т у р и с т о в и з Р Ф . О б ъ я с н и т ь п о п у л я р н о с т ь г о р о д а - к у р о р т а о ч е н ь п р о с т о , - п р о д о л ж и л о н . - Э й л а т - с а м ы й б л и з к и й п л я ж н ы й з и м н и й к у р о р т к ц е н т р а л ь н о й ч а с т и Р о с с и и , г д е д а ж е в я н в а р е и ф е в р а л е т е м п е р а т у р а в о з д у х а д е р ж и т с я н а о т м е т к е в ы ш е п л ю с 2 0 г р а д у с о в Ц е л ь с и я . А в о с е н н и е и в е с е н н и е м е с я ц ы с т р е м и т с я к п л ю с 3 0 г р а д у с а м Ц е л ь с и я . К р о м е т о г о , п у т е ш е с т в е н н и к и н е и с п ы т ы в а ю т я з ы к о в о г о б а р ь е р а . В е з д е - в г о с т и н и ц а х , м а г а з и н а х , м у з е я х - е с т ь п е р с о н а л , к о т о р ы й г о в о р и т п о - р у с с к и . К р о м е п л я ж н о г о о т д ы х а , п у т е ш е с т в е н н и к о в ж д у т д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и , т а к и е к а к п а р к Т и м н а с е г о г е о л о г и ч е с к и м и о б р а з о в а н и я м и , п о д в о д н а я о б с е р в а т о р и я , д е л ь ф и н и й р и ф , п у с т ы н я Н е г е в , э р о з и й н ы е к р а т е р ы и м н о г о е д р у г о е " .

Готовность к перезапуску направления

Власти еврейского государства ожидают, что достижение перемирия в секторе Газа создаст необходимые условия, чтобы возобновить туризм в прежних рекордных объемах. По данным Министерства туризма Израиля, в 2019 году туристический поток достиг рекордного значения в 4,5 млн путешественников со всего мира. Тогда Россия вошла в топ-3 стран по количеству приезжающих, поделив лидерство с США и Францией.

" М ы с о с в о е й с т о р о н ы п о д д е р ж и м э т о т п р о ц е с с м а р к е т и н г о в ы м и а к т и в н о с т я м и , с р е д и к о т о р ы х с е м и н а р ы д л я п р о ф е с с и о н а л о в т у р и с т и ч е с к о й о т р а с л и , и , г л а в н о е , м а р к е т и н г о в ы м и д о г о в о р а м и д л я т у р о п е р а т о р о в , к о т о р ы е в к о н ц е 2 0 2 4 г о д а в н о в ь с т а л и д о с т у п н ы д л я р о с с и й с к о г о р ы н к а . О д и н и з н и х п о д р а з у м е в а е т в о з в р а т д о 5 0 % с р е д с т в н а п р о д в и ж е н и е н а ш е г о н а п р а в л е н и я , а в т о р о й , к о т о р ы й п о к а ч т о н а х о д и т с я в с т а д и и с о г л а с о в а н и я , п р е д п о л а г а е т д е н е ж н о е в о з н а г р а ж д е н и е з а к а ж д о г о т у р и с т а , п р и в е з е н н о г о в И з р а и л ь " , - п о я с н и л Ш к л я р .

О "значительном улучшении обстановки" в Израиле и готовности активизировать усилия по возвращению российского туризма заявил и генеральный директор Минтуризма еврейского государства Дани Шахар. 28 января в ходе встречи с профессионалами туристической отрасли РФ в Иерусалиме он выразил уверенность, что "если бы не трагические события, произошедшие в Израиле 7 октября 2023 года, то в 2025 году Израиль принял бы 5 млн туристов, что стало бы абсолютным рекордом".

В конце января делегация из России совершила недельный визит в Израиль. Специалисты, прибывшие по приглашению Министерства туризма, мэрии Эйлата, Ассоциации отелей Эйлата и Мертвого моря и Гражданской авиации Израиля ознакомились с обновленной туристической инфраструктурой.

Мнение российских туроператоров

Готовность перезапустить туристическое направление для россиян в беседе с ТАСС оценили представители индустрии из РФ, которые приняли участие в поездке. В Anex отметили, что "это направление всегда пользовалось спросом у туристов".

Там обратили внимание, что, по сведениям от принимающей стороны, на израильском курорте россияне смогут выбрать как гостиницы для семейного отдыха, так и отели только для взрослых.

" Н е к о т о р ы е г о с т и н и ц ы у ж е п р е д л а г а ю т п р о ж и в а н и е с п и т а н и е м п о с и с т е м е " в с е в к л ю ч е н о " . Н а м о р е м о ж н о о т п р а в и т ь с я в л о д о ч н ы е т у р ы , з а н я т ь с я с е р ф и н г о м и с н о р к л и н г о м . Т е м , к т о л ю б и т д а й в и н г , с л е д у е т о т п р а в и т ь с я в ю ж н у ю ч а с т ь к у р о р т а в м о р с к о й з а п о в е д н и к к о р а л л о в с б о г а т о й ф л о р о й и ф а у н о й . Т а к ж е Э й л а т я в л я е т с я ц е н т р о м б е с п о ш л и н н о й т о р г о в л и . Ч а щ е в с е г о т у р и с т ы з а к а з ы в а л и м и н и м у м н е д е л ь н о е п р о ж и в а н и е н а к у р о р т е " , - п о я с н и л и в к о м п а н и и .

В то же время, оценивая возможность полноценного восстановления турпотока из России в Эйлат, в компании указали на необходимость следить за новостями и рекомендациями компетентных органов "для организации качественного, а главное безопасного отдыха" туристов из РФ. В качестве другого важного фактора там выделили перспективы запуска прямого авиасообщения.

Местные власти делают ставку на россиян

В комментарии ТАСС мэр Эйлата Эли Ланкри указал, что подведомственный ему город-курорт стремится занять лидирующие позиции по привлечению российских туристов.

" М ы о р и е н т и р у е м с я н а р о с с и й с к и х п у т е ш е с т в е н н и к о в и о т л и ч н о п о д г о т о в л е н ы д л я и х п р и е м а . В г о р о д е р а б о т а ю т г и д ы , о ф и ц и а н т ы и с о т р у д н и к и т у р и с т и ч е с к о й и н д у с т р и и , в л а д е ю щ и е р у с с к и м я з ы к о м . К р о м е т о г о , м ы р а с ш и р я е м и с п о л ь з о в а н и е р у с с к о я з ы ч н ы х у к а з а т е л е й и и н ф о р м а ц и о н н ы х м а т е р и а л о в , а т а к ж е о р г а н и з у е м п р о ф е с с и о н а л ь н о е о б у ч е н и е д л я р а б о т н и к о в о т р а с л и . М ы р а с с м а т р и в а е м э т о к а к в о з м о ж н о с т ь у л у ч ш и т ь т у р и с т и ч е с к и й о п ы т и г а р а н т и р о в а т ь о т с у т с т в и е я з ы к о в ы х б а р ь е р о в " , - о т м е т и л о н .

Ланкри выразил уверенность, что россияне являются "ключевой аудиторией для города", который, по его словам, подходит для семейного отдыха, пар, любителей водных видов спорта, что особенно привлекательно для российских туристов.

Говоря об озабоченности россиян безопасностью в Эйлате, мэр назвал город "одним из самых безопасных курортов Израиля". По его словам, Эйлат географически изолирован и обладает эффективной системой для отражения возможных нападений.

Новые правила въезда

Российским путешественникам при планировании поездок следует учитывать, что для въезда в Израиль с 1 января 2025 года требуется электронное разрешение ETA-IL. Ранее в Минтуризма страны сообщили, что оплату сбора можно произвести при помощи российской банковской карты или наличных. Такие заявления начали принимать в визовых центрах VFS Global в 26 городах РФ. Стоимость подачи составляет 25 израильских шекелей, а также сервисный сбор VFS Global в размере 5 долларов США.

Также при наличии международной банковской карты граждане могут самостоятельно заполнить анкету через сайт управления миграции и народонаселения Израиля. В таком случае стоимость оформления разрешения составляет 25 израильских шекелей.