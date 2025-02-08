Чем привлекают гостей туристические маршруты Беларуси

Сохранившийся и в текущем столетии конгломерат древнего лесного массива, который еще в XIII веке простирался от Балтийского моря до Буга и от Одера до Днепра, манит к себе в Беловежскую пущу гостей в течение всего года. А вот чего ожидают иностранные гости от поездки в Беларусь, пояснил репортерам лауреат национального туристического конкурса "Познай Беларусь" в номинации "Экскурсовод года" Александр Строкач в пресс-центре БЕЛТА.

Люди, которые приезжают в Синеокую, по его словам, нацелены на познание страны всецело. Поэтому очень важно рассказывать путешественникам "об истории и героизме жителей страны, в том числе, знакомить с летописью легендарной Брестской крепости". Гости эмоционально воспринимают и красоту белорусской природы, охотно посещают "национальные парки, знакомятся с архитектурным своеобразием городов и средневековых замков".

Кстати, археологические раскопки в здешних краях доказывают, что в доисторические времена на территории, скажем, Белорусской пущи обитали мускусный бык и пещерный медведь, мамонт и северный олень. А человек появился здесь еще в неолите, о чем свидетельствуют каменные орудия труда, найденные в карьерах и по берегам рек. Упоминается девственный лес и в Ипатьевской летописи, датированной 983 годом.

Словом, местные урочища щедро кормили человека, вооруженного луком, дротиком, копьем или силками. Охота манила великих персон и царствующих особ. Известно, что еще в ХII веке здесь подолгу жил и охотился на зубров и туров князь Владимир Мономах. Спустя столетие на берегу реки Лесная был даже основан город Каменец, над которым поднялась мощная оборонительная башня, уцелевшая до наших дней.

Оставил свой след в промышленном освоении пущи и фаворит Екатерины Великой - последний польский король Станислав Понятовский. Летописи сохранили сведения, что именно при нем были расчищены три реки: Нарев, Наревка и Лесная. Более того, были восстановлены старые стекольные, смолокуренные, скипидарные и гончарные мануфактуры.

Правда, промышленный прогресс пагубно сказался на обитателях лесных угодий. Зоологи констатируют, что к 1610 году исчез европейский тур - второй после зубра гигант пущи. За следующие сто лет были истреблены благородный олень и тарпан, еще раньше исчезла росомаха. Скорее всего, подобная судьба ожидала бы и зубра, который сохранил свой профиль и на рисунках древних римлян.

Но благодаря российскому императору Александру II, посетившим этот уникальных уголок природы, здесь ввели строгие меры по охране лесных богатств. Была, в частности, ограничена охота на зубра, а для восстановления популяции оленя стали завозить животных из Германии.

Уже в 1894 году на берегу реки Наревки завершилось строительство и царского дворца, площадь в 52 тысячи гектаров была объявлена заповедной. А в начале XX века, уточняют эксперты, благодаря ассигнованиям на репродуктивную деятельность, плотность животных, особенно крупной дичи, стала рекордной за последние полтора века.

Кстати, в минувшем году, зафиксировали в руководстве национального парка, этот уголок европейской природы посетили более 530 тысяч гостей, в том числе более ста тысяч иностранных. Более того, даже, несмотря на резкое сокращение желающих вести переписку в различных регионах мира, в отделении связи Беловежской пущи, куда традиционно стекается почта Деда Мороза, белорусский затейник по-прежнему без работы не сидит.

Что же касается постоянных друзей природы, то их в кратком перечне, признаются в заповеднике, трудно назвать в двух словах. Ясно, что по традиции лидируют россияне, граждане стран СНГ, жители прибалтийского региона и соседи из ФРГ и Польши.

А заглянув в книгу почетных гостей белорусского бородача, убедились, что свои впечатления в ней оставили туристы из Поднебесной и Израиля, Непала и Мексики, Турции и США, Вьетнама, Испании и даже Австралии, Индии, Сент-Китса и ОАЭ, Индонезии, Перу и Саудовской Аравии.

Поясняя интерес к туристическим маршрутам необъятных просторов пущи, организаторы туров дают понять, что это зависит и от сезонов года.

" С е й ч а с о ч е н ь м н о г о ж е л а ю щ и х п о с е т и т ь п о м е с т ь е д о б р о д у ш н о г о Д е д а М о р о з а и е г о с в и т ы , з а г а д а т ь ж е л а н и е и п о л у ч и т ь п о д а р к и " .

Всегда многолюдно и в музее природы, рядом с вольерами для диких животных.

Зато в теплое время года хранители здешних мест делают упор на активный отдых. Ведь в пуще много велосипедных дорожек, которыми воспользовалось более 60 тысяч любителей дальних путешествий. Скажем, новый маршрут - "Еленский бор" - проходит по лесным тропинкам и расположен недалеко от туристической инфраструктуры.

Продолжает совершенствоваться в национальном парке и инфраструктура. Изменения коснулись и поместья Деда Мороза, локации стали более красочными и яркими, признаются и многочисленные посетители биосферного заповедника, признанного одним из эталонных природоохранных учреждений на европейском континенте.