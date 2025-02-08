Отдых на Санторини становится дешевле на фоне режима ЧС

В районе греческого острова Санторини продолжаются подземные толчки. Их сила уменьшается, однако туристы все равно покидают регион и отменяют туры. Местное издание Newsit пишет, что остров стал почти безлюдным, за последние пару дней его покинуло более 10 тыс. человек.

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На фоне происходящего власти ввели режим ЧС до 3 марта, а отели стали снижать ценники. Так, недельный отдых на двоих в Zannos Luxury Suites By Zannos Collection 5* в конце февраля сейчас стоит 174 тыс. руб. Ранее аналогичное предложение выдвигалось более чем за 250 тыс. Другие отели тоже подстраиваются под ситуацию. Правда, многие снижают цены не так радикально. К примеру, Aqua Luxury Suites by NOMÉE Hospitality Group 5* предлагает отдых на неделю за 140 тыс. рублей. Предыдущий ценник – почти 175 тыс.

Стоит отметить, что многие отели с 4* и 3* оставили предложения без изменений. В гостиницах зачастую на конец февраля уже остается считаное количество свободных номеров. Местные СМИ пишут, что в скором времени ожидается улучшение сейсмической ситуации в районе острова.

Тем временем журналисты рассказывают и об имеющихся проблемах тех, кто остается на Санторини. По их словам, люди опасаются мародеров, которые готовы воспользоваться ситуацией. Для защиты от них даже используются беспилотные аппараты.

Ранее мы писали, что россиянам уже сейчас нужно бронировать туры в Турцию на майские праздники. Турагенты напоминают своим клиентам: