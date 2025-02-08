Новые правила въезда в Таиланд для россиян: что нужно знать

Новые правила въезда в Таиланд, которые вступают в силу с 1 июня, вызывают панику среди всех туристов, включая россиян. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, что изменится для туристов.

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По его словам, власти Таиланда приняли решение перейти на систему электронных виз с 1 января 2025 года, однако отложили это нововведение на несколько месяцев.

« В л а с т и х о т е л и п е р е н е с т и д а т у в в е д е н и я э л е к т р о н н ы х в и з н а 1 м а я , н о с е й ч а с , с о г л а с н о д а н н ы м Р о с т у р и з м а , о н и н а ч н у т д е й с т в о в а т ь в с т р а н е с 1 и ю н я » , — р а с с к а з а л о н .

Эксперт отметил, что система электронных виз будет работать по стандартной схеме.

« П е р е д в ъ е з д о м в Т а и л а н д т у р и с т ы д о л ж н ы б у д у т з а п о л н и т ь н а в и з о в о м с а й т е с в о и п е р с о н а л ь н ы е д а н н ы е , к о т о р ы е б у д у т о т о б р а ж а т ь с я в с п е ц и а л ь н о й б а з е . П р и п р о х о ж д е н и и г р а н и ц ы р о с с и я н а м н е н у ж н о б у д е т п р е д ъ я в л я т ь д о к у м е н т ы с о т р у д н и к у — э л е к т р о н н о е р а з р е ш е н и е н а в ъ е з д з а м е н и т с т а н д а р т н у ю п р о ц е д у р у » , — с о о б щ и л М е л ь н и к .

Специалист предположил, что у россиян не должно возникнуть сложностей с заполнением электронных виз для въезда в Таиланд.

« В с е д о с т а т о ч н о л е г к о и п р о с т о . П и ш у т с я ф а м и л и и , и м я , о т ч е с т в о , д а т а р о ж д е н и я , о т к у д а в ы п р и л е т а е т е , с е р и й н ы й н о м е р п а с п о р т а , с к о л ь к о в ы п л а н и р у е т е п р о б ы т ь в Т а и л а н д е и м е с т о , г д е в ы б у д е т е н а х о д и т ь с я в с т р а н е . А в т о м а т и ч е с к и ф о р м и р у е т с я н о м е р , в ы у к а з ы в а е т е с в о е г р а ж д а н с т в о , п о т о м у ч т о д л я р о с с и я н , п о с у т и , д е й с т в у е т б е з в и з о в ы й в ъ е з д в Т а и л а н д . П о л у ч а е т е о ф и ц и а л ь н о е р а з р е ш е н и е н а в ъ е з д . Э т у с и с т е м у и с п о л ь з у ю т м н о г и е с т р а н ы , н а п р и м е р М а л ь д и в ы и И н д о н е з и я » , — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к « В М » .

Правительство Москвы и индийский туроператор Thomas Cook India договорились о сотрудничестве на туристической выставке ОТМ-2025 в Мумбаи, где обсудили продвижение столицы на индийском рынке. Также было достигнуто соглашение с правительством Махараштры для увеличения туристических потоков между Москвой и Мумбаи.