Новые правила въезда в Таиланд для россиян: что нужно знать
Новые правила въезда в Таиланд, которые вступают в силу с 1 июня, вызывают панику среди всех туристов, включая россиян. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, что изменится для туристов.
По его словам, власти Таиланда приняли решение перейти на систему электронных виз с 1 января 2025 года, однако отложили это нововведение на несколько месяцев.
«Власти хотели перенести дату введения электронных виз на 1 мая, но сейчас, согласно данным Ростуризма, они начнут действовать в стране с 1 июня», — рассказал он.
Эксперт отметил, что система электронных виз будет работать по стандартной схеме.
«Перед въездом в Таиланд туристы должны будут заполнить на визовом сайте свои персональные данные, которые будут отображаться в специальной базе. При прохождении границы россиянам не нужно будет предъявлять документы сотруднику — электронное разрешение на въезд заменит стандартную процедуру», — сообщил Мельник.
Специалист предположил, что у россиян не должно возникнуть сложностей с заполнением электронных виз для въезда в Таиланд.
«Все достаточно легко и просто. Пишутся фамилии, имя, отчество, дата рождения, откуда вы прилетаете, серийный номер паспорта, сколько вы планируете пробыть в Таиланде и место, где вы будете находиться в стране. Автоматически формируется номер, вы указываете свое гражданство, потому что для россиян, по сути, действует безвизовый въезд в Таиланд. Получаете официальное разрешение на въезд. Эту систему используют многие страны, например Мальдивы и Индонезия», — рассказал собеседник «ВМ».
Правительство Москвы и индийский туроператор Thomas Cook India договорились о сотрудничестве на туристической выставке ОТМ-2025 в Мумбаи, где обсудили продвижение столицы на индийском рынке. Также было достигнуто соглашение с правительством Махараштры для увеличения туристических потоков между Москвой и Мумбаи.