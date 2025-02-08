Чем привлекают здравницы Беларуси зарубежных гостей

Февраль в Беларуси объявлен месяцем медицинского туризма. Лечебно-оздоровительные процедуры в прошлом году в стране прошли 1,5 миллиона человек. Каждый шестой был иностранцем, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Москвичка Людмила Кошелькова в белорусских здравницах чувствует себя как дома. В санатории на берегу Нарочи оздоравливается уже в 15-й раз. Побывала здесь во все сезоны, но, говорит, в холода отдыхать особенно комфортно.

« Т у т к р и с т а л ь н о ч и с т ы й в о з д у х з и м о й , в о т з и м о й с о с н а н е п а х н е т с м о л о й , и з а с ч е т т о г о , ч т о и д е т в с е в р е м я б р и з с о з е р а , а с а н а т о р и й с т о и т н а в о з в ы ш е н н о с т и , з д е с ь д ы ш и т с я п о - о с о б е н н о м у х о р о ш о , п о л н о й г р у д ь ю » , — Л ю д м и л а К о ш е л ь к о в а , о т д ы х а ю щ а я и з М о с к в ы .

Белоруска Вера Борташевич так впечатлилась поездкой, что рассказала о санатории всем друзьям. Не меньше 30 уже воспользовались ее советом. Привлекает широкая лечебная база, демократичная цена и приветливые сотрудники.

« В с е д о е д и н о г о о т з ы в а ю т с я о т о м , ч т о , в о - п е р в ы х , в п у т е в к у в х о д и т д о с т а т о ч н о п р о ц е д у р , з а к о т о р ы е н е н а д о п л а т и т ь , е с л и т ы б е р е ш ь с л е ч е н и е м , в о - в т о р ы х , б а з а т а к а я , ч т о д л я с в о е г о з д о р о в ь я м о ж н о п о д ы с к а т ь в с е . И д л я н о ж е к , и д л я с п и н ы , и д л я р у к . Э т о о т н о ш е н и е . О б л а с к а н ы в с е ! В с е с т е п л о м п р и н и м а ю т с я , к о н е ч н о , э т о в л и я е т » , — В е р а Б о р т а ш е в и ч , о т д ы х а ю щ а я и з М и н с к а .

Отдых вдали от города пациенты совмещают с процедурами. Почти все путевки покупают сразу с лечением. Курс каждому назначает врач.

« К н а м п р и е з ж а ю т о т д ы х а ю щ и е в о с н о в н о м с з а б о л е в а н и я м и о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о а п п а р а т а л и б о с е р д е ч н о - с о с у д и с т о й с и с т е м ы . П о э т и м н а п р а в л е н и я м у н а с б о л ь ш е 3 0 0 п р о ц е д у р , и к а ж д о м у м ы п р е д л а г а е м л е ч е н и е п о и н д и в и д у а л ь н о й п р о г р а м м е . С о п у т с т в у ю щ и е з а б о л е в а н и я т о ж е в с е р а с с м а т р и в а е м и м о ж е м п р е д л о ж и т ь к а к о й - т о к о м п л е к с п о с о п у т с т в у ю щ и м п а т о л о г и я м » , — С в е т л а н а Ч е р н я в с к а я , и с п о л н я ю щ а я о б я з а н н о с т и т е р а п е в т и ч е с к и м о т д е л е н и е м с а н а т о р и я .

В прошлом году спрос на санатории в стране достиг исторического пика. Из 1,5 миллиона отдыхающих 250 тысяч приехали из-за границы.

« Э т о н а ш и с т р а н ы - с о с е д и , с т р а н ы С Н Г . Н а п р и м е р , н а э т о й н е д е л е у н а с н а о з д о р о в л е н и е п р и е з ж а ю т о к о л о 2 , 5 т ы с я ч и р о с с и я н . О н и , к а к п р а в и л о , у н а с з а н и м а ю т п е р в о е м е с т о . Т а к ж е е с т ь г р а ж д а н е Л и т в ы , Л а т в и и , У з б е к и с т а н а и д р у г и х с т р а н » , — Е к а т е р и н а Г о н ч а р е н о к , з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а д е п а р т а м е н т а п о т у р и з м у М и н и с т е р с т в а с п о р т а и т у р и з м а .

Медицинский туризм — одно из самых успешных направлений для отдыха в Беларуси. Только в прошлом году по всей стране внедрили почти 60 новых программ лечения. В этом году в планах наращивать обороты.