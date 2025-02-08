Чем привлекают здравницы Беларуси зарубежных гостей

Месяц медицинского туризма начался в Беларуси. Чем привлекают здравницы местных жителей и зарубежных гостей?
Февраль в Беларуси объявлен месяцем медицинского туризма. Лечебно-оздоровительные процедуры в прошлом году в стране прошли 1,5 миллиона человек. Каждый шестой был иностранцем, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Москвичка Людмила Кошелькова в белорусских здравницах чувствует себя как дома. В санатории на берегу Нарочи оздоравливается уже в 15-й раз. Побывала здесь во все сезоны, но, говорит, в холода отдыхать особенно комфортно.
«Тут кристально чистый воздух зимой, вот зимой сосна не пахнет смолой, и за счет того, что идет все время бриз с озера, а санаторий стоит на возвышенности, здесь дышится по-особенному хорошо, полной грудью», — Людмила Кошелькова, отдыхающая из Москвы.
Белоруска Вера Борташевич так впечатлилась поездкой, что рассказала о санатории всем друзьям. Не меньше 30 уже воспользовались ее советом. Привлекает широкая лечебная база, демократичная цена и приветливые сотрудники.
«Все до единого отзываются о том, что, во-первых, в путевку входит достаточно процедур, за которые не надо платить, если ты берешь с лечением, во-вторых, база такая, что для своего здоровья можно подыскать все. И для ножек, и для спины, и для рук . Это отношение. Обласканы все! Все с теплом принимаются, конечно, это влияет», — Вера Борташевич, отдыхающая из Минска.
Отдых вдали от города пациенты совмещают с процедурами. Почти все путевки покупают сразу с лечением. Курс каждому назначает врач.
«К нам приезжают отдыхающие в основном с заболеваниями опорно-двигательного аппарата либо сердечно-сосудистой системы. По этим направлениям у нас больше 300 процедур, и каждому мы предлагаем лечение по индивидуальной программе. Сопутствующие заболевания тоже все рассматриваем и можем предложить какой-то комплекс по сопутствующим патологиям», — Светлана Чернявская, исполняющая обязанности терапевтическим отделением санатория.
В прошлом году спрос на санатории в стране достиг исторического пика. Из 1,5 миллиона отдыхающих 250 тысяч приехали из-за границы.
«Это наши страны-соседи, страны СНГ. Например, на этой неделе у нас на оздоровление приезжают около 2,5 тысячи россиян. Они, как правило, у нас занимают первое место. Также есть граждане Литвы, Латвии, Узбекистана и других стран», — Екатерина Гончаренок, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма.
Медицинский туризм — одно из самых успешных направлений для отдыха в Беларуси. Только в прошлом году по всей стране внедрили почти 60 новых программ лечения. В этом году в планах наращивать обороты.