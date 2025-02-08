«Нам врут»: Турист из России раскритиковал красоту Японии

Российский путешественник, автор блога и фотограф, поделился своими впечатлениями от поездки в Японию. Он отметил, что страна не соответствует стереотипам о своей красоте.

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Путешественник подчеркнул, что природа России гораздо разнообразнее и масштабнее, а за границей Япония часто воспринимается упрощённо. По его словам, Япония предлагает уникальное сочетание природных ландшафтов и архитектуры, привлекающее множество туристов.

Также россиянин обратил внимание на разнообразие климатических условий в разных регионах страны, что делает планирование поездки более интересным. Несмотря на разочарование, путешественник нашёл много интересных мест для посещения.

Ранее сообщалось, что Турция останется популярным курортом у россиян.