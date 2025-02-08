Россиянка рассказала, чем ей не понравился Израиль

Россиянка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Россиянка Алена решилась на переезд в Израиль в погоне за лучшей жизнью, так как давно мечтала о теплом климате, море и обилии свежих фруктов. Оказавшись на чужбине, девушка, однако, столкнулась с целым рядом трудностей, о которых она рассказала своей подруге Елене в дзен-канале «Лайк Трэвел Путешествия».
Алена переехала в небольшой город на севере Израиля – Нагарию вместе с мужем и ребенком, однако уже спустя год вся семья спешно вернулась в Россию. Девушка рассказала, что жизнь за границей оказалась не такой простой, а начались проблемы с аренды жилья. В Израиле она достаточно дорогая, к будущим жильцам есть ряд требований.
Человек, по словам россиянки, должен иметь в банке определенную сумму денег, которая в пересчете на рубли составляет около миллиона, плюс к этому документы о подтвержденной трудовой занятости и уровне дохода.
«Как я написала выше, у Алены в Израиле живут родители, которые смогли выступить поручителями. Однако такие варианты не всегда приветствуются. Они искали квартиру около трех месяцев, практически ежедневно ходили на просмотры, но постоянно получали отказы», – вспоминает Елена.
Отсюда второй минус жизни в Израиле – дороговизна. Аренда жилья в северном городке начинается от 100 000 рублей, к этому добавляются коммунальные услуги – примерно 20 000 рублей. В крупных же городах расходы еще выше, причем в разы, отмечает вернувшаяся из Израиля Алена. В два раза дороже стоят автомобили, а на некоторые товары цены выше в пять раз, если сравнивать с РФ.
Необычным для россиянки также стал тот факт, что в квартирах нет отопления. Что касается работы, на высокооплачиваемую устроиться крайне сложно, а приезжим так и вовсе в основном предлагают работу на заводах или уборщиками.
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