Россиянка рассказала, почему не смогла жить в Израиле

Россиянка Алена решилась на переезд в Израиль в погоне за лучшей жизнью, так как давно мечтала о теплом климате, море и обилии свежих фруктов. Оказавшись на чужбине, девушка, однако, столкнулась с целым рядом трудностей, о которых она рассказала своей подруге Елене в дзен-канале «Лайк Трэвел Путешествия».

Россиянка рассказала, чем ей не понравился Израиль
© globallookpress.com

Алена переехала в небольшой город на севере Израиля – Нагарию вместе с мужем и ребенком, однако уже спустя год вся семья спешно вернулась в Россию. Девушка рассказала, что жизнь за границей оказалась не такой простой, а начались проблемы с аренды жилья. В Израиле она достаточно дорогая, к будущим жильцам есть ряд требований.

Человек, по словам россиянки, должен иметь в банке определенную сумму денег, которая в пересчете на рубли составляет около миллиона, плюс к этому документы о подтвержденной трудовой занятости и уровне дохода.

«Как я написала выше, у Алены в Израиле живут родители, которые смогли выступить поручителями. Однако такие варианты не всегда приветствуются. Они искали квартиру около трех месяцев, практически ежедневно ходили на просмотры, но постоянно получали отказы», вспоминает Елена.

Отсюда второй минус жизни в Израиле – дороговизна. Аренда жилья в северном городке начинается от 100 000 рублей, к этому добавляются коммунальные услуги – примерно 20 000 рублей. В крупных же городах расходы еще выше, причем в разы, отмечает вернувшаяся из Израиля Алена. В два раза дороже стоят автомобили, а на некоторые товары цены выше в пять раз, если сравнивать с РФ.

Необычным для россиянки также стал тот факт, что в квартирах нет отопления. Что касается работы, на высокооплачиваемую устроиться крайне сложно, а приезжим так и вовсе в основном предлагают работу на заводах или уборщиками.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что Калининград попал в список десяти самых популярных внутренних направлений туризма в феврале 2025 года. Город и область заняли шестое место, средняя стоимость отпуска в регионе за четыре ночи составила 3174 рублей.

Отдых за границей