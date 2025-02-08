Россиянка рассказала, чем ей не понравился Израиль

Россиянка Алена решилась на переезд в Израиль в погоне за лучшей жизнью, так как давно мечтала о теплом климате, море и обилии свежих фруктов. Оказавшись на чужбине, девушка, однако, столкнулась с целым рядом трудностей, о которых она рассказала своей подруге Елене в дзен-канале «Лайк Трэвел Путешествия».

Алена переехала в небольшой город на севере Израиля – Нагарию вместе с мужем и ребенком, однако уже спустя год вся семья спешно вернулась в Россию. Девушка рассказала, что жизнь за границей оказалась не такой простой, а начались проблемы с аренды жилья. В Израиле она достаточно дорогая, к будущим жильцам есть ряд требований.

Человек, по словам россиянки, должен иметь в банке определенную сумму денег, которая в пересчете на рубли составляет около миллиона, плюс к этому документы о подтвержденной трудовой занятости и уровне дохода.

« К а к я н а п и с а л а в ы ш е , у А л е н ы в И з р а и л е ж и в у т р о д и т е л и , к о т о р ы е с м о г л и в ы с т у п и т ь п о р у ч и т е л я м и . О д н а к о т а к и е в а р и а н т ы н е в с е г д а п р и в е т с т в у ю т с я . О н и и с к а л и к в а р т и р у о к о л о т р е х м е с я ц е в , п р а к т и ч е с к и е ж е д н е в н о х о д и л и н а п р о с м о т р ы , н о п о с т о я н н о п о л у ч а л и о т к а з ы » , – в с п о м и н а е т Е л е н а .

Отсюда второй минус жизни в Израиле – дороговизна. Аренда жилья в северном городке начинается от 100 000 рублей, к этому добавляются коммунальные услуги – примерно 20 000 рублей. В крупных же городах расходы еще выше, причем в разы, отмечает вернувшаяся из Израиля Алена. В два раза дороже стоят автомобили, а на некоторые товары цены выше в пять раз, если сравнивать с РФ.

Необычным для россиянки также стал тот факт, что в квартирах нет отопления. Что касается работы, на высокооплачиваемую устроиться крайне сложно, а приезжим так и вовсе в основном предлагают работу на заводах или уборщиками.

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