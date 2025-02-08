Становится все больше людей, желающих посетить КНДР с туристической или познавательной целью. Путешественникам эта страна предлагает достаточно большое количество мест, где можно побывать, чтобы лучше понять реалии КНДР, познакомиться с историей республики.

© Российская Газета

Мангендэ в Пхеньяне, столице КНДР, можно назвать исходной точкой истории современной Кореи. Именно здесь родился государственный деятель Ким Ир Сен (1912-1994 годы) - основоположник социалистической Кореи. Посетители Мангендэ могут своими глазами увидеть, в какой обстановке он рос, как формировалась его личность.

Монумент идей чучхе - самой высокой каменной башни в мире - и величественные Триумфальные ворота тоже помогают понять особенности политической философии и историю КНДР.

Туристам также предлагается посетить Музей корейской революции и Музей Победы в Отечественной освободительной войне. Это даст элементарное и ясное представление о КНДР. В музейных комплексах расскажут о том, сколько крови корейцам пришлось пролить, какую огромную цену заплатить для защиты собственного достоинства и суверенитета.

В Музее корейской революции выставлены материалы и разнообразные экспонаты, касающиеся современной истории КНДР. Экспозиции дают посетителям возможность познакомиться с заслугами президента Ким Ир Сена, председателя ГКО Ким Чен Ира (1942-2011 годы) и Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына в деле основания, укрепления и развития страны.

В Музее Победы в Отечественной освободительной войне посетители могут узнать всю правду о корейской войне (1950-1953 годы) и героизме корейского народа.

В Пхеньяне есть жилой район Хвасон, отражающий достижения корейской архитектуры. Встречаясь с жителями современных улиц, путешественники могут лично познакомиться с действительностью этой единственной в мире страны, где государство берет на себя все расходы на строительство и бесплатно выдает людям новые квартиры.

В микрорайоне Мунсу находятся учреждения здравоохранения, включая известный Пхеньянский роддом, детскую больницу Окрю и другие, а также Мунсуский аквапарк - современный комплекс, после посещения которого туристы захотят возвращаться сюда снова и снова. Все эти объекты позволяют понять, какие условия сформированы для населения и какие льготы предоставляются жителям правительством КНДР и ТПК.

Еще одна точка притяжения для туристов - Мангендэский дворец школьников. Это мир детей, где можно узнать о том, как устроена система образования в КНДР.